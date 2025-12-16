Venezuela denunció un ciberataque contra su industria petrolera, cinco días después de que Estados Unidos confiscara un buque con crudo frente a sus costas.

Esto ocurre en medio de un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y las reiteradas acusaciones del Gobierno de Nicolás Maduro sobre intentos de apoderarse de sus recursos naturales.

El país suramericano, cuya industria petrolera es el corazón de su economía, reporta un aumento sostenido en la producción de crudo. Esta se vio afectada en años anteriores por escasez de personal calificado, mala gestión, corrupción y sanciones de EE.UU., según expertos.

Motor de la economía

La industria petrolera impulsa la economía venezolana, aunque las autoridades buscan diversificar ingresos vía turismo y otros sectores para superar el «modelo rentista». Las sanciones del primer mandato de Donald Trump (2017-2021) contra hidrocarburos causaron una caída del 99% en ingresos en divisas entre 2014 y 2020, con pérdidas estimadas en 642.000 millones de dólares que socavaron toda la capacidad productiva, según el Gobierno. Pese a ello, el Ejecutivo afirma que la economía permanece «imperturbable». El sábado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez instó a extremar la vigilancia ante posibles sabotajes.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo: 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Cuenta también con la octava reserva mundial de gas (200,3 billones de pies cúbicos normales), cerca de certificarse como la cuarta. En junio, Maduro anunció un incremento del 30% en reservas petroleras certificadas.

Producción de más de millones de barriles por día

En enero de 2025, la producción superó el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde 2019, con 1.031.000 bpd. Para noviembre, creció un 10,7% hasta 1.142.000 bpd, según cifras oficiales. En 1998, el anterior chavismo, alcanzó los 3,1 millones de bpd, según la OPEP.

Pdvsa opera con socios extranjeros, destacando Chevron (con licencia del Tesoro de EE.UU. que la exime de sanciones). Incluye alianzas rusas en Boquerón y Petroperijá. Repsol, Eni y Maurel & Prom tenían licencias de la era Biden (2021-2025), revocadas por Trump este año.

La Faja Petrolífera del Orinoco (55.314 km², en Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro) alberga el 87% de las reservas venezolanas, la mayor del mundo, suficiente para tres siglos de demanda global, según Pdvsa. Descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007, se suma a zonas como la Cuenca del Lago de Maracaibo, estratégica para su conexión al Caribe, Atlántico y Pacífico.