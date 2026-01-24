El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorrerá este domingo con el mandatario dominicano Luis Abinader el muro en construcción en la frontera con Haití, para controlar migración irregular, drogas y armas, informó la Presidencia dominicana.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, presentará avances de la verja perimetral en Dajabón (noroeste). Asistirán el canciller Roberto Álvarez y otros invitados internacionales. No se detalló el resto de la agenda de Kast, quien incluye República Dominicana en gira por El Salvador y Panamá (Foro Económico el miércoles).

Origen y objetivos del muro

Iniciado el 20/02/2021 en Dajabón, el primer tramo se inauguró en octubre 2023. Abinader lo defiende para regular comercio, flujos migratorios, combatir mafias humanas, narcotráfico, tráfico de armas y robos a ganaderos, frente al crimen organizado en los 400 km de frontera en La Española.

Abinader impulsó deportaciones masivas desde octubre 2024: 10.000 haitianos semanales pese a críticas internacionales por violencia en Haití (4.000 muertos por bandas en primer semestre 2025). En 2025, récord de 379.553 deportados.

Kast, conocido por su postura dura contra migración irregular —similar a la de EE.UU., con promesas de expulsiones masivas—, alinea con estas medidas.