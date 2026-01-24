El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una fotografía de archivo. EFE/ Adriana Thomasa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorrerá este domingo con el mandatario dominicano Luis Abinader el muro en construcción en la frontera con Haití, para controlar migración irregular, drogas y armas, informó la Presidencia dominicana.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, presentará avances de la verja perimetral en Dajabón (noroeste). Asistirán el canciller Roberto Álvarez y otros invitados internacionales. No se detalló el resto de la agenda de Kast, quien incluye República Dominicana en gira por El Salvador y Panamá (Foro Económico el miércoles).

Origen y objetivos del muro

Iniciado el 20/02/2021 en Dajabón, el primer tramo se inauguró en octubre 2023. Abinader lo defiende para regular comercio, flujos migratorios, combatir mafias humanas, narcotráfico, tráfico de armas y robos a ganaderos, frente al crimen organizado en los 400 km de frontera en La Española.

Abinader impulsó deportaciones masivas desde octubre 2024: 10.000 haitianos semanales pese a críticas internacionales por violencia en Haití (4.000 muertos por bandas en primer semestre 2025). En 2025, récord de 379.553 deportados.

Kast, conocido por su postura dura contra migración irregular —similar a la de EE.UU., con promesas de expulsiones masivas—, alinea con estas medidas.

