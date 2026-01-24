Familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, dos argentinos presos en Venezuela, protestaron este viernes frente a la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y entregaron una carta al monseñor Daniele Liessi solicitando la mediación del Vaticano para su excarcelación.

La marcha la lideraron María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo (34 años, detenido el 8/12/2024), y Virginia Rivero, pareja del abogado Germán Giuliani (apresado en mayo 2025). Desplegaron fotos, banderas y carteles exigiendo cumplir promesas de liberación del Gobierno venezolano, denunciando dilaciones y violaciones a derechos humanos.

Apelación al Papa y denuncia de detenciones arbitrarias

«Le pedimos que dejen de ser tibios y defiendan derechos humanos y la vida», dijo Gómez. En la carta, piden intervención del Papa León XIV y el cardenal Pietro Parolin: «Apelamos a la sensibilidad humanitaria de la Santa Sede para una solución justa».

Se citan informes de ONG sobre detenciones arbitrarias y tratos inhumanos en Venezuela. Foro Penal reporta 863 presos políticos, incluidos 86 extranjeros; el Gobierno los acusa de delitos graves.

Los detenidos y anuncios de liberaciones

Gallo enfrenta cargos por presunto complot terrorista contra Delcy Rodríguez (actual presidenta encargada tras captura de Nicolás Maduro el 3/01/2026 por EE.UU.). Rivero confirmó contacto reciente con Giuliani en Yare II: «Lo oí fuerte; seguiremos presionando por todos los presos».

Desde el 8/01, el Parlamento venezolano anunció excarcelaciones (154-170 según oposición y Foro Penal), sin detalles. Familiares confían en la Nunciatura como «intermediaria».