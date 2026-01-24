El Gobierno de Ecuador contrapropuso a Colombia reunirse la próxima semana para abordar la guerra comercial iniciada por el presidente Daniel Noboa, quien reclama mayor compromiso de Gustavo Petro contra el narcotráfico en la frontera compartida.

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, confirmó este viernes que Colombia sugirió un encuentro para este domingo 25 de enero, pero Ecuador lo rechazó por una agenda previa con una misión de seguridad extranjera en Cancillería. «Son compromisos establecidos, por lo que ofrecimos fechas alternativas la próxima semana», dijo Sommerfeld desde el Parlamento Europeo, donde acompaña a Noboa.

Escalada de aranceles y tensiones energéticas

Esta semana, Noboa impuso un arancel del 30% a importaciones colombianas, respondido por Bogotá con una medida idéntica a 20 productos ecuatorianos, suspensión de ventas de electricidad —clave para la crisis energética de Ecuador— y un gravamen similar de Quito al transporte de petróleo colombiano.

Sommerfeld enfatizó: «El diálogo es esencial, pero hemos pedido en vano mayor presencia estatal colombiana en la frontera norte, por donde ingresa la cocaína producida en Colombia». Ecuador, no productor de droga, se ha vuelto ruta clave para carteles que usan su economía dolarizada, costas y puertos para exportar a EE.UU. y Europa.

«La violencia y costos de seguridad recaen en Ecuador, no compartidos. Por eso aplicamos tasas para cubrirlos, protegiendo vidas ecuatorianas», añadió la canciller.

Datos de FedexporE indican un saldo negativo no petrolero de USD 919 millones en 2024 (importaciones: 1.756 millones) y USD 852 millones de enero-noviembre 2025.