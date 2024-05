Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian y de 68 años, ha compartido con su familia una noticia que ha sacudido sus cimientos: le han detectado un tumor.

La revelación, que fue parte del tráiler de la nueva temporada de su reality show, muestra a Kris Jenner compartiendo la noticia del tumor con sus hijas.

«Me hicieron una resonancia y encontraron un quiste y un pequeño tumor», confesó Jenner, dejando en el aire la naturaleza de su condición.

Momentos de angustia

La escena captura un momento de vulnerabilidad, con Jenner siendo grabada en su camino a una consulta médica donde recibe la noticia.

La tensión se palpa cuando decide abrirse con sus hijas, entre ellas Kylie Jenner, quien no pudo contener las lágrimas antes de ser consolada por su hermana Kendall.

Este momento íntimo, ahora compartido con el mundo, pone de manifiesto la realidad detrás de la fama y el glamour que suele rodear a la familia.

Duelo y preocupación

Este duro golpe llega apenas dos meses después de que Jenner anunciara la muerte de su hermana, Karen Houghton.

Aunque se mencionó que fue por causas naturales, las autoridades aún están investigando para confirmar esta versión.

La noticia del diagnóstico de Jenner añade una capa más de preocupación y tristeza a una familia que aún está en proceso de duelo.

Una figura pública en la lucha

Jenner hizo su última aparición pública en la prestigiosa gala MET el lunes pasado, donde su presencia siempre resalta.

No obstante, lejos del ojo público, Kris Jenner libra una batalla personal que, indudablemente, sus seguidores y el público seguirán de cerca, mientras aguardan con expectativa más noticias sobre su estado de salud.

Más sobre Kris Jenner

Kris Jenner, cuyo nombre de nacimiento es Kristen Mary Houghton, es una destacada personalidad de televisión y empresaria estadounidense.

Nacida el 5 de noviembre de 1955 en San Diego, California, Jenner se ha convertido en una figura icónica en el mundo del entretenimiento, especialmente conocida por su papel en el reality show «Keeping Up with the Kardashians», que produjo y protagonizó junto a su familia desde 2007 hasta 2021.

Antes de su fama televisiva, Kris estuvo casada con Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Tras su divorcio de Robert en 1990, se casó con Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner), con quien tuvo dos hijas más, Kendall y Kylie.

Finalmente, Kris ha sido una figura central en la gestión de las carreras de sus hijos, ayudándoles a convertirse en algunas de las personalidades más reconocidas en el mundo de la moda y el entretenimiento.