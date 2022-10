Dirigentes de La Causa R denuncian el deterioro continuo de San Félix, a su juicio, desde que llegó el chavismo al poder. Según declaraciones de habitantes a los políticos causerristas, resaltan la precariedad de servicios básicos como agua, electricidad, basura, delincuencia, escuelas, mercado municipal y transporte.

«Es imposible creer lo que pasamos con el agua, teniendo dos grandes ríos cerca; igual con la electricidad, teniendo las hidroeléctricas cerca. Con respecto a la basura, los contenedores de San Félix son las avenidas que tenemos. Otro problema es la delincuencia, que se ha metido en todas las partes económicas de la zona e imponen los precios En el mercado municipal predomina la insalubridad y el transporte es un caos total», denunció José Ortuño, habitante de San Félix.

Comentó que en un sector de la ruta 2 de Vista al Sol no hay servicio de agua por tubería desde hace ocho años. Los vecinos resuelven con camiones cisternas o recogiendo agua de madrugada, cuando llega por dos horas, en la avenida principal del sector.

Ortuño destacó la importancia de celebrar las primarias en la oposición, para escoger a un candidato unitario e ir a elecciones libres y transparentes. «Estos problemas en San Félix no se solucionaran si no hay un cambio de modelo y salida de este régimen», sostuvo.

Mientras San Félix está en total abandono, las autoridades gubernamentales se jactan de una «gestión» con asfaltado, limpieza y desmalezamiento en algunas calles de Puerto Ordaz.

José Prat, dirigente de La Causa R, denunció que «con eso pretenden vender una gran gestión que no es tal. Esas pequeñas reparaciones y pinturita, que son su trabajo, en San Félix no se ven. A los representantes del régimen no le estamos pidiendo nada, sino a los habitantes de San Félix, que hay que organizarse porque de esto hay que salir».

«Recordemos cómo se vivía antes de la tragedia del chavismo y cómo se ha venido deteriorando la calidad de vida. En zonas como San Félix se siente mucho más el drama que se siente en toda la ciudad y el país. No hay sitios de esparcimiento, vialidad destruida, la delincuencia ha ido tomando el control del Estado y la pobreza arropa aún más a los ciudadanos», agregó Prat.

Hizo hincapié en que el cambio no es solo de los que están actualmente en el Gobierno local y regional, sino de quienes usurpan y por la fuerza se han mantenido en el Poder Ejecutivo Nacional.