La japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams y exnúmero uno del mundo, volverá a competir en el próximo Abierto de Australia, después de dar luz a su primera hija en julio.

Osaka, de 25 años, se tomó un tiempo fuera de las pistas para ser madre y para superar los problemas de ansiedad y depresión que sufría desde hace años.

La nipona, una de las deportistas que más dinero genera en el mundo, ganó el US Open en 2018 y 2020 y el Abierto de Australia en 2019 y 2021 y alcanzó la primera posición del ránking en enero de 2019, donde estuvo 25 semanas en total.

La jugadora participó este jueves en una conferencia durante la disputa del US Open y anunció su vuelta a la competición el próximo año.

«Volver aquí significa mucho. Siento mucha alegría al volver, es como ver a un viejo amigo al que no he visto en mucho tiempo», dijo Osaka, cuyos problemas de salud mental comenzaron en el US Open de 2018 y salieron a la luz en Roland Garros 2021, cuando rechazó hacer las ruedas de prensa y más tarde se dio de baja del torneo.

«He aprendido a amar este deporte y me ha hecho darme cuenta de que no voy a estar jugando para siempre. Tengo que disfrutar el tiempo que esté. No creo que pueda predecir qué voy a hacer, pero ahora aprecio muchas cosas que antes daba por hecho».

Con el punto de mira puesto en Australia, Osaka comentó que ha estado viendo muchos partidos últimamente y que desearía estar jugando ella.

«Pero ahora estoy muy agradecida por cómo estoy. Algo ha empezado a despertar una motivación en mi interior».