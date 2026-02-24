Vanessa Luciana, conocida como «La Luki», mujer trans venezolana oriunda de Turén, estado Portuguesa, fue hallada sin vida el 18 de febrero en una trocha solitaria cercana al barrio Simón Bolívar, frente al Anillo Vial Occidental de Cúcuta (Norte de Santander).
La víctima presentaba un golpe contundente en la cabeza —causa probable de muerte inmediata—, vistiendo camiseta blanca y bluyín, prendas identificadas en vídeos virales donde aparece bailando durante el Carnaval de la Frontera en San Antonio del Táchira.
Familiares reclaman restos
Dos hermanas viajaron desde Portuguesa para identificación en Medicina Legal y repatriación. «La Luki» residía en la frontera, zona de alta movilidad migratoria y microtráfico.
Comunidad Vichada Diversa (ASOVIDI) cataloga el crimen como el 9° contra personas LGBT en Colombia 2026, exigiendo investigación transparente. Extraoficialmente se menciona vínculo con tráfico de drogas, común en trochas cucuteñas.
Cúcuta registra alta incidencia de homicidios en trochas por disputas narco y crímenes de odio. En 2024, dos venezolanos fueron asesinados cerca de colegios locales, reflejando inseguridad binacional.
Fiscalía Norte de Santander lidera pesquisas sin detenidos reportados.
