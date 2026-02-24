Las Fuerzas Armadas de Paraguay incrementarán operaciones en regiones norteñas con «amenazas puntuales», acordó el Consejo de Defensa Nacional (Codena) tras el secuestro el viernes de ganadero Almir de Brum (32) en Canindeyú, limítrofe con Brasil.
El presidente Santiago Peña firmó decreto —a publicarse pronto— que garantiza apoyo logístico total para combatir grupos criminales/terroristas en la zona, anunció general César Moreno, comandante FFAA.
»Donde exista amenaza puntual, FFAA actuarán con armamento acorde», afirmó Moreno. Operaciones inician en norte (bastión histórico FTC desde 2013), pero se extenderán si preciso, superando restricciones geográficas previas.
Ministro Interior Enrique Riera anunció refuerzo policial paralelo con retenes para revisión de documentos/vehículos «en marco constitucional». Defensa Óscar González aclaró: «No amplía poderes, solo logística».
Canindeyú —frontera seca/húmeda con Brasil— registra creciente infiltración de PCC y Comando Vermelho, designados terroristas por Asunción. Secuestros y ataques llevaron a operativos «Norte Soberano»/»Escudo Guaraní» desde 2025.
Codena (Peña, Defensa, Interior, Exteriores, FFAA) sesionó en Palacio López para «garantizar soberanía». Peña elevó alerta máxima en Amambay/Concepción/Pedro Juan Caballero.
