La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró responsable a Colombia por el asesinato del profesor y defensor Jesús Ramiro Zapata, ejecutado por paramilitares el 3 de mayo de 2000 en Segovia (Antioquia), y por la impunidad persistente del crimen tras 26 años.

La sentencia determina violaciones a vida, integridad personal, libertad, honra, trabajo, garantías judiciales y derecho autónomo a defender derechos humanos en perjuicio de Zapata, más afectaciones a sus familiares.

​Zapata, cofundador del Comité de Derechos Humanos de Segovia, denunció colaboración Fuerzas Armadas-paramilitares en masacres 1988/1996 del Nordeste antioqueño. Entre 1994-1997 sufrió inteligencia ilegal, estigmatización como ELN, allanamientos, interceptaciones y detenciones arbitrarias.

Pese a medidas cautelares CIDH (11 feb 1998), Estado no neutralizó amenazas. El 3 mayo 2000, sicarios lo secuestraron de comercio local y abandonaron su cadáver en «El Charco de las Brujas».

​Investigación paralizada

CorteIDH concluyó incumplimiento deber debida diligencia: irregularidades, demoras injustificadas, falta impulso procesal. Ni autores materiales/intelectuales identificados ni sancionados.

Reparaciones ordenadas

Concluir investigación homicidio y hostigamientos.

Rectificar/eliminar datos inteligencia falsos.

Acto público reconocimiento responsabilidad internacional.

Placa conmemorativa escuela Zapata.

Documental audiovisual sobre su labor.

Atención médica/psicológica familiares.

«Estado prestó aquiescencia a violencia paramilitar», concluyó Tribunal, ordenando desclasificar archivos vinculados al caso.