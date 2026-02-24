La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró responsable a Colombia por el asesinato del profesor y defensor Jesús Ramiro Zapata, ejecutado por paramilitares el 3 de mayo de 2000 en Segovia (Antioquia), y por la impunidad persistente del crimen tras 26 años.
La sentencia determina violaciones a vida, integridad personal, libertad, honra, trabajo, garantías judiciales y derecho autónomo a defender derechos humanos en perjuicio de Zapata, más afectaciones a sus familiares.
Zapata, cofundador del Comité de Derechos Humanos de Segovia, denunció colaboración Fuerzas Armadas-paramilitares en masacres 1988/1996 del Nordeste antioqueño. Entre 1994-1997 sufrió inteligencia ilegal, estigmatización como ELN, allanamientos, interceptaciones y detenciones arbitrarias.
Pese a medidas cautelares CIDH (11 feb 1998), Estado no neutralizó amenazas. El 3 mayo 2000, sicarios lo secuestraron de comercio local y abandonaron su cadáver en «El Charco de las Brujas».
Investigación paralizada
CorteIDH concluyó incumplimiento deber debida diligencia: irregularidades, demoras injustificadas, falta impulso procesal. Ni autores materiales/intelectuales identificados ni sancionados.
Reparaciones ordenadas
Concluir investigación homicidio y hostigamientos.
Rectificar/eliminar datos inteligencia falsos.
Acto público reconocimiento responsabilidad internacional.
Placa conmemorativa escuela Zapata.
Documental audiovisual sobre su labor.
Atención médica/psicológica familiares.
«Estado prestó aquiescencia a violencia paramilitar», concluyó Tribunal, ordenando desclasificar archivos vinculados al caso.
