Estados Unidos expresó «gran preocupación» por la capacidad de Chile para proteger datos sensibles tras desoír advertencias sobre hackeos a sistemas de telecomunicaciones por «agentes malignos extranjeros», afirmó embajador Brandon Judd.
»Compartimos información específica con múltiples funcionarios sobre incursiones en operadoras privadas que pusieron en riesgo datos personales, comunicaciones y vidas de casi todos los chilenos con celular», detalló en rueda de prensa. También alertaron sobre ataque a «prominente empresa constructora».
»Hasta la fecha, ninguna respuesta ni acción correctiva», enfatizó Judd, vinculando esta inacción a tensiones diplomáticas tras revocación de visas el viernes a tres funcionarios —incluido ministro Transportes Juan Carlos Muñoz— por evaluar cable submarino China-Chile.
Washington justificó medida alegando que los funcionarios «comprometieron infraestructura crítica y socavaron seguridad hemisférica». Gobierno Boric presentó protesta formal; espectro político (menos ultraderecha) denunció «intervencionismo».
Judd aclaró: «EE.UU. respeta intercambios comerciales de Chile, pero amenazas cibernéticas a infraestructura crítica afectan a todos». Washington duda ahora de compartir datos sensibles con Santiago.
2023: Ransomware GTD afectó servicios públicos (Interior, CorreosChile). 2026: Reportes Check Point advierten IA en ataques, ransomware evolucionado y brechas en digitalización chilena.
