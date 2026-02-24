Fuertes precipitaciones del fin de semana desataron inundaciones y huaicos en Arequipa, Ica, Piura, Tumbes y Lambayeque, dejando 4 fallecidos confirmados, 85.000 afectados y 400 familias damnificadas, según Indeci y COEN.

Arequipa lidera emergencia: Desbordes de torrenteras Chulló y Misti arrasaron Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado y Flora Tristán. Un padre y su hijo murieron arrastrados en Cayma, sumando 4 víctimas regionales.

1.000 viviendas inundadas con lodo hasta 2do piso; residentes usan escaleras improvisadas.

Sedapar paralizada: Sin agua potable por arenamiento planta La Tomilla (río Chili).

Terminal terrestre y terrapuerto Arequipa anegados; cortes energía/water distritos.

Ministros llegaron a Yanahuara —zona acomodada— para coordinar maquinaria pesada y ayuda humanitaria ante «crisis sin precedentes», afirmó gobernador Rohel Sánchez.

Norte y sur en alerta máxima

Ica: Huaico km 337 Panamericana Sur (Ocucaje) varó cientos de camiones/pasajeros horas.

Piura: Máncora turística destruida (hostales colapsados); 70 damnificados.

Tumbes: Calles anegadas en Canoas Punta Sal, Zarumilla, Aguas Verdes.

Senamhi pronostica lluvias «moderadas a fuertes» hasta miércoles 25 feb; Indeci alerta 378 distritos sierra/costa norte por deslizamientos. COEN reporta ríos umbral rojo.

Cenepred prevé 3 millones riesgo alto/febrero-abril 2026; Gobierno declara emergencia 21 regiones.