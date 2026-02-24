Los chóferes sindicalizados de La Paz bloquearon el centro de la ciudad este lunes para protestar por daños en sus vehículos causados por gasolina y diésel de mala calidad, tras la eliminación de subsidios a los combustibles. Tras un acuerdo rápido con el Gobierno de Luis Arce, se habilitará una línea de denuncias con reembolsos en 48 horas y diferimiento de cuotas bancarias.

Los transportistas mostraron botellas con combustible oscuro y aceitoso, además de piezas dañadas como inyectores y bombas. «Estamos en quiebra por la mala gasolina, no por falta de mantenimiento», denunció Jorge Hidalgo, quien gastó más de 10.000 bolivianos (1.449 dólares) en reparaciones de su minibús.

El dirigente Limbert Tancara, de la Asociación del Transporte Libre de La Paz, confirmó el compromiso ejecutivo: una línea de reclamos desde el viernes, reembolsos rápidos y postergación de deudas bancarias para los afectados.

El problema, admitido por el Gobierno como «heredado» de la gestión anterior, afecta varias regiones y se debe a residuos de goma y manganeso en tanques de YPFB. La estatal implementó controles en importaciones, limpieza de tanques, aditivos y parámetros de calidad más estrictos; además, el Ministerio de Hidrocarburos activó un seguro solidario que cubre al 100% los daños.

Esto ocurre tras el retiro en diciembre de los subsidios de dos décadas: el litro de gasolina especial subió de 0,53 a 1 dólar, y la premium, de 1 a 1,58 dólares.