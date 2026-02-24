La Unión Europea instó al Congreso de Guatemala a seleccionar magistrados «idóneos» para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de «cerrar espacios al crimen organizado» en las elecciones de 2027.

En un comunicado, la misión diplomática de la UE en Guatemala sigue de cerca la designación en marzo de cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el período 2026-2032. Estos saldrán de una lista de 20 candidatos entregada esta semana por una comisión de postulación, criticada por la falta de «deliberaciones públicas» e «entrevistas públicas», lo que «debilitó la transparencia».

La UE «anima» al Legislativo a priorizar perfiles íntegros que impidan el acceso de organizaciones criminales al TSE, responsable de las elecciones generales de 2027 para presidente, Congreso y alcaldías (2028-2032).

Estados Unidos también cuestionó el proceso: «Las autoridades universitarias abrieron puertas a criminales y narcotraficantes con sus selecciones», afirmó John Barrett, encargado de Negocios de la embajada estadounidense. La lista incluye a Lesther Castellanos, sancionado en 2023 por Washington como «actor corrupto», y al menos otros cinco con señalamientos similares, según medios y expertos.

La comisión, liderada por el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos (sancionado por EE.UU. por corrupción), y con participación de rectores como Mynor Herrera de la Universidad Panamericana, fue cuestionada por irregularidades en su formación.

Esta semana, una misión de diputados del Parlamento Europeo visitó Guatemala para monitorear el proceso, clave para la lucha anticorrupción en los próximos años.