Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, afirmó este lunes que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho» —líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, demuestra la «fortaleza» del Estado y genera «perspectivas muy favorables» en seguridad, economía y comercio internacional.

Al lanzar la Plataforma InnovaFest 2026, Ebrard destacó que el operativo del domingo en Tapalpa, Jalisco (130 km al sur de Guadalajara), «hace cumplir la ley» y ha recibido «reconocimiento y felicitaciones» de colegas en Estados Unidos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Expresó solidaridad con las familias de los elementos del Ejército y Guardia Nacional fallecidos, por quienes se guardó un minuto de silencio.

En el ámbito comercial, el funcionario celebró un fallo de la Suprema Corte de EE.UU. que reduce aranceles del 25% al 15% para productos fuera del T-MEC, beneficiando a México: «Pagamos menos hoy que el viernes pasado», resumió, posicionando al país entre los de menor carga arancelaria por volumen exportador.

InnovaFest 2026 busca «conectar» el ecosistema de innovación con sedes en Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Mérida y Morelos (mayo-diciembre), premiando 155 proyectos: 150.000 pesos (8.333 dólares) en etapas tempranas, 250.000 pesos (13.889 dólares) en avanzadas, y 1 millón de pesos (55.556 dólares) en Morelos. Ebrard recordó que la edición anterior multiplicó patentes un 30%, participantes de 200 a 3.700, y pidió difusión de la convocatoria financiada por fideicomiso público-privado