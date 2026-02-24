La delegación de Naciones Unidas en México expresó este lunes su solidaridad con el país ante la «compleja» jornada de violencia del domingo en estados como Jalisco, Michoacán y Nayarit, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo federal.

«La ONU en México expresa su solidaridad ante la compleja jornada vivida ayer y sus condolencias por la pérdida de vidas. Lamentamos el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en cumplimiento de su deber», publicó el organismo en redes sociales.

La muerte del capo desató cortes de carretera, quema de supermercados y ataques armados contra autoridades. La ONU reiteró su disposición para acompañar al Gobierno mexicano en fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada bajo el Estado de Derecho.

Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, murieron 25 guardias nacionales y 30 presuntos criminales en los choques. El Mencho, de 59 años, era uno de los más buscados por México y EE.UU., con recompensas millonarias por su captura. Washington lo señalaba por un «reinado de terror» vía fentanilo, ofreciendo hasta 15 millones de dólares.