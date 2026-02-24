GINEBRA (Suiza), 23/02/2026.- El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante la apertura de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, 23 de febrero de 2026. (Suiza, Ginebra) EFE/EPA/VALENTIN FLAURAUD

La tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), se usa cada vez más para «suprimir derechos y profundizar desigualdades», advirtió este lunes en Ginebra el secretario general de la ONU, António Guterres, al inaugurar la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

«Algunos adelantos exponen a personas marginadas a nuevas discriminaciones, dentro y fuera de la red», señaló el portugués. Agregó que internet está «envenenado por desinformación y odio», generando «daños reales».

Guterres denunció una «ofensiva coordinada» contra derechos humanos: reducción del espacio cívico, encarcelamiento de periodistas y activistas, cierre de ONG, recortes a derechos de la mujer, represión en Irán, acoso a migrantes, y demonización de refugiados y LGBTIQ+.

«Los derechos humanos no son un lujo ni negociables; son la base de un mundo pacífico y seguro», enfatizó. «No dejemos que sean el precio de la conveniencia política o la competición geopolítica», concluyó ante delegaciones de alto nivel.

