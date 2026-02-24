La tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), se usa cada vez más para «suprimir derechos y profundizar desigualdades», advirtió este lunes en Ginebra el secretario general de la ONU, António Guterres, al inaugurar la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

«Algunos adelantos exponen a personas marginadas a nuevas discriminaciones, dentro y fuera de la red», señaló el portugués. Agregó que internet está «envenenado por desinformación y odio», generando «daños reales».

Guterres denunció una «ofensiva coordinada» contra derechos humanos: reducción del espacio cívico, encarcelamiento de periodistas y activistas, cierre de ONG, recortes a derechos de la mujer, represión en Irán, acoso a migrantes, y demonización de refugiados y LGBTIQ+.

«Los derechos humanos no son un lujo ni negociables; son la base de un mundo pacífico y seguro», enfatizó. «No dejemos que sean el precio de la conveniencia política o la competición geopolítica», concluyó ante delegaciones de alto nivel.