El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, acusó al gobernante del país, Rodrigo Paz, de ser un «mentiroso» y de incumplir sus promesas electorales, después de que el mandatario asegurase estar enfocado en atender los problemas colectivos ante las crecientes críticas de Lara en TikTok. «Rodrigo Paz, usted miente. Rodrigo Paz solo es un mentiroso, no ha solucionado hasta ahorita ningún problema de la gente», afirmó Lara en un video.

Lara destacó haber logrado «abrir mercados en China, Corea, Japón e India» y su participación en la cumbre climática de la ONU (COP30), mientras cuestionó las promesas incumplidas de Paz, como el cierre de la aduana y la creación de un «salario universal para la mujer». También insistió en que el empresario Samuel Doria Medina es el «jefe» de Paz.

Por su parte, Paz respondió que no observa ni habla por TikTok y que su prioridad son «los problemas grandes del país y resolver los problemas de la gente». Expresó comprensión por las dificultades personales de Lara, pero instó al diálogo y al enfoque en soluciones.

Las tensiones entre ambos políticos se remontan a la campaña electoral y tomaron fuerza tras la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa y el anuncio del cierre del Ministerio de Justicia, que estuvo a cargo de un abogado designado por el vicepresidente. Lara acusó a Paz de intentar anularlo, mientras seguidores realizaron una marcha de apoyo al vicepresidente.

La vocera presidencial, Carla Faval, defendió las medidas administrativas del Gobierno y negó que el nuevo viceministerio le quite atribuciones a Lara. El Ejecutivo boliviano aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones recientes del vicepresidente.