El presidente interino peruano, José Jerí, afirmó este domingo que gran parte de la inseguridad que vive el país se debe a la desatención de las fronteras, por lo que anunció que pedirán apoyo militar en las provincias limítrofes del sur con Chile.

Durante un acto oficial en Tacna, Jerí explicó que implementarán un plan multisectorial para aumentar el resguardo en estas zonas.

En Tacna, Jerí visitó el puesto de control fronterizo de Santa Rosa y destacó que las tareas de supervisión en las fronteras «por más sencillas que parezcan, no se han venido realizando». Por ello, decretarán el estado de emergencia en provincias limítrofes, según anunció en su cuenta de X.

Jerí también se refirió a la solicitud de facultades legislativas para aprobar normas sobre seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado.

Aunque una propuesta para cambiar el Código Penal ha sido rechazada por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) por considerarla censura, Jerí afirmó que no restringirán la libertad de prensa y están trabajando con inteligencia para proteger información reservada.