El papa León XIV celebrará este domingo la misa de Difuntos en el cementerio del Verano, el mayor de Roma, siguiendo así la tradición de su predecesor el papa Francisco, que acudió en esta fecha a varios camposantos durante su pontificado.

«Domingo 2 de noviembre, día de la Conmemoración de todos los fieles difuntos, a las 16:00 horas, el papa León XIV presidirá la celebración eucarística en la entrada monumental del Cementerio del Verano», informó el Vaticano en un comunicado.

El pontífice estadounidense y también con nacionalidad peruana visitará este cementerio, uno de los más emblemáticos de Italia por su rica historia, que se remonta a hace veinte siglos y que demuestra la existencia de una necrópolis romana, las llamadas catacumbas de Santa Ciriaca.

Además de este acto, se prevén celebraciones en otros cementerios de Roma, como Laurentino, Ostia Antica y Prima Porta, con motivo también del Día de Todos los Santos, que la iglesia católica conmemora el 1 de noviembre.

En este mismo cementerio donde León XIV celebrará la misa, el papa Francisco la presidió en 2013, 2014 y 2015.

El pontífice argentino celebró la eucaristía en otros cementerios, como en 2022, cuando lo hizo en el Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en Camposanto, en el Vaticano, o el año pasado, en el cementerio Laurentino de Roma.

En 2023, por ejemplo, se trasladó al cementerio dedicado a los militares de la Commonwealth caídos durante la II Guerra Mundial en Roma para celebrar la misa de Difuntos.