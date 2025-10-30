Andrelton Simmons llegó este miércoles al Estadio Monumental emocionado por vivir su primer duelo Magallanes-Caracas, una rivalidad que ha seguido desde que era un niño, y salió del parque como el héroe de su equipo.

El campocorto curazoleño de 36 años de edad, que ganó cuatro Guantes de Oro en su carrera de 11 temporadas en las Grandes Ligas, llegó esta semana para reforzar a los Navegantes y en La Rinconada rompió una racha de seis turnos en blanco para dar un primer hit memorable en la LVBP.

Fue un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo en el comienzo del noveno inning que le dio la victoria por 4-3 a los magallaneros.

Simmons no es un slugger y jamás llegó a conectar 20 jonrones en una campaña de MLB, pero siente que el batazo de este miércoles puede ser una buena señal.

Magallanes arruinó el debut de Harold Castro

El equipo dirigido por el mánager Eduardo Pérez llegaba al primer Caracas-Magallanes de esta zafra como sotanero de la tabla de posiciones y apenas un triunfo en cinco juegos como visitante.

Pero su condición de dueños del mejor pitcheo de la liga les permitió dominar a una ofensiva como la de los melenudos.Mejores videoconsolas

Los visitantes se fueron arriba en el primer episodio ante un parpadeo del abridor Erick Leal, el primer miembro de la rotación de José Alguacil que consigue llegar al quinto capítulo en una salida en lo que va de la 2025-2026.

El derecho terminó sin decisión tras una buena labor de 5.2 innings en los que permitió 5 imparables, una carrera y ponchó a 7.

Los Leones no pudieron aprovechar a un tambaleante Zach Plesac –que solo lanzó dos entradas- y luego el bullpen naviero los maniató, salvo en el sexto inning.

El único que fue capaz de hacer daño fue Harold Castro, que en su debut en esta campaña se fue de 4-3, con un jonrón de tres rayitas que le dio ventaja transitoria a su escuadra.

La victoria se le apuntó a Felipe Rivero, el único que pudo dominar a Castro en la noche de su estreno, y Wilking Rodríguez se llevó el juego salvado (su segundo en esta zafra). La derrota fue para Lisandro Santos, que recibió el bambinazo de Simmons.