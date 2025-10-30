Aragua parece tener la fórmula mágica para no perder nunca en casa. Este miércoles, los Tigres mantuvieron su dominio total en el José Pérez Colmenares al derrotar 6 carreras por 5 a los Caribes. De paso, se mantienen en el primer lugar de la clasificación.

El juego tuvo dos caras. La primera mitad fue de claro dominio aragüeño, cuyo núcleo ofensivo expulsó rápidamente al abridor de la visita del duelo antes del quinto episodio.

Sin embargo, los Caribes reaccionaron hacia el final y llegaron a embasar la carrera del empate en el tercio final.

En el séptimo, Cedrola fue clave con dos atrapadas a líneas peligrosas de Balbino Fuenmayor y Carlos Mendoza.

Los rayados son los únicos de los ocho conjuntos de la LVBP que están invictos en casa cuando se juega la tercera semana de la campaña.

Movimiento de carreras

Los felinos castigaron al abridor de Caribes con tres carreras en el cierre del primer inning para picar adelante. Un doble de Keyber Rodríguez remolcó a Lorenzo Cedrola, quien inició el ataque con sencillo, y anotó por biangular de Alberth Martínez. La tercera rayita del tramo la impulsó Eduardo Escobar con hit.

En el segundo episodio, José “Cafecito” Martínez produjo dos carreras más con imparable que permitió las anotaciones de J.J. D’Orazio y Odúbel Herrera. Con ese ataque, los bengalíes ganaban 5-0 en ese momento.

Una más agregaron los maracayeros en el cierre del tercer inning. José Peraza entró a batear con corredores en primera y tercera, y con elevado de sacrificio produjo la carrera en las piernas de Eduardo Escobar.

La visita descontó con sendos racimos de dos marcas frente a los relevistas maracayeros. En la alta del sexto, un doblete de Romer Cuadrado generó un par de anotaciones y luego, en el séptimo, se acercaron 6-5 con biangular de Herlis Rodríguez que produjo una rayita y un sencillo impulsor de otra de Hernán Pérez.

Lara apaleó a las Águilas 11-2

Los Cardenales de Lara superaron con contundencia 11-2 a las Águilas del Zulia para dividir en la miniserie de dos juegos disputada en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Con la victoria, además, los pájaros rojos cortaron su racha de tres derrotas y frenaron la de triunfos de los rapaces, también en tres.

La ofensiva crepuscular fabricó su mayor cantidad de anotaciones en lo que va de campaña y conectó 14 hits, su segunda máxima cifra del actual certamen.

Rafael ‘Balita’ Ortega se fue de 5-4 con dos dobles, un boleto y dos carreras empujadas, para marcar el tono como primer bate.

Los Cardenales tomaron la ventaja que nunca más perderían fabricando un racimo de siete rayitas en la quinta entrada, que coronó con un doble Jecksson Flores, uno de los jugadores que el mánager César Izturis ingresó de inicio, en un lineup con algunos movimientos.

Las decisiones

La victoria fue para el novato Yujanyer Herrera (1-0), segundo de siete brazos que usó el estratega Izturis. Trabajó por espacio de una entrada y dos tercios en blanco, con un boleto y un hit, sin ponches.

Herrera fue el primer relevista, luego de la apertura de Adrián Almeida, quien actuó por espacio de 4.0 capítulos, con tres imparables, dos carreras (ambas limpias), un par de boletos y un recetado.

El bullpen de los Cardenales se combinó, tras la labor de Almeida, para 5.0 tramos sin permitir carreras. Además del ganador Herrera, también participaron Robinson Hernández (0.1). Robinson Hernández (0.2), Vicente Campos (0.1), Cristhian Tortosa (1.0) y Brayan Pérez (1.0).

La derrota, entretanto, recayó en Dovydas Neverauskas (1-2), quien dio bases por bolas a los tres bateadores que enfrentó y encajó tres carreras, todas libres de suciedad.

Bravos terminó de barrer con los Tiburones

Bravos de Margarita barrió en serie de dos juegos en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, al imponerse cerradamente 4-3 a Tiburones de La Guaira.

El conjunto escualo sometió el pasado domingo a Bravos en el caraqueño Estadio Universitario, pero el conjunto insular cobró la afrenta con un pase de escoba, en exitosa vuelta a su casa en la Isla.

Margarita descargó 12 imparables contra ocho de Tiburones, en un juego que se desarrolló de manera limpia en su aspecto defensivo.

La victoria correspondió al abridor panameño Jorge García, quien actuó por espacio de 5.0 innings. Fue relevado por Carlos Suniaga, Werner Leal, Claudio Custodio y Carlos Navas.

Los tres primeros se llevaron su primer hold y Navas se embolsó su primer salvado, con susto, pues, embasó a dos bateadores con menos de dos outs. Pero fue ayudado por otros dos toleteros guaireños, quienes se fueron con la primera bola para que saliera ileso de la intentona.

Luis Arejula (0-3), quien inició por La Guaira, salió derrotado. Explotó en el cuarto inning, momento desde el cual asomaron sus brazos cinco relevistas, ante quienes Margarita solo pudo anotar una carrera. Bravos mejoró su marca a 5-6 y Tiburones cayó a 4-7.

El primer golpe fue de Bravos

Margarita abrió la pizarra en el cierre del primer inning. Luego de dos outs, Alexi Amarista golpeó sencillo a la izquierda y avanzó a segunda por envío descontrolado del abridor Luis Aréjula. Moisés Gómez con doble al centro, empujó la de poner situación de 1-0 en las piernas de Amarista.

En el cierre del tercer acto, el conjunto ñero regresó al ataque para despegarse 3-0.

Con uno fuera, Breyvic Valera sonó sencillo a la derecha. Alexi Amarista repitió la receta, pero hacia el jardín central. Passed ball de Tomás Telis avanzó a los corredores y luego de dominar a Moisés Manuel Gómez y caminar a Wilson García, el abridor Aréjula consintió sencillo de Ramón Flores a la derecha y sobre el primer pitcheo para que anotaran Breyvic y Amarista.

Descontó Tiburones

Gabriel Arias inició con su tercer doble de la campaña, la parte alta del cuarto acto. Carlos Linares incurrió en passed ball que movió a la antesala a Arias, desde donde anotaría con largo elevado al centro de Daniel Montaño. La Guaira se acercaba 3-1.

En el inicio del quinto, la visita volvió a la carga y en situación de dos outs. Tomás Telis sacó boleto, Jadher Areinamo siguió con sencillo a la izquierda y Máximo la elevó corta hacia la derecha. No se entendieron el segunda base Alexi Amarista y el jardinero Moisés Manuel Gómez.

Acosta pegó sencillo con elevado al jardinero derecho Moisés Gómez, circunstancia aprovechada por Telis para recortar a 3-2 la diferencia.

Oportuno cuadrangular

Justo cuando La Guaira respiraba al cuello de Bravos, Wilson García volvía aplicar la Ley del Ex, con su segundo jonrón en tres juegos contra Tiburones. La sacó por la izquierda en solitario ante Eudis Idrogo para colocar 4-2 la pizarra.

Ello dio oxígeno suficiente para soportar un ataque de una carrera, por parte de la Guaira en el principio del séptimo inning.

Jimmy Kerrigan saludó al relevista Werner Leal con doble por reglas por el jardín central y se trasladó a tercera con un rodado de Tomás Telis. Jadher Areinamo la rodó por la inicial para que Kerrigan acercara 4-3.

Juegos para este jueves

Tigres vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Tiburones vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar

Navegantes vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta