El escopetero Leonel Martínez disputó con gran maestría la final de escopeta, en trap individual, para colgarse la segunda medalla de oro del tiro deportivo en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Luego de dos días de fases de clasificación, este jueves al mediodía se definió la lista de los seis inscritos en la final. Leonel Martínez avanzó en la quinta posición, mientras que su compañero Mario Soares lo hizo en la sexta plaza.

Ya en la fase que decidía a los medallistas, Martínez se mantuvo en todo momento entre los tres mejores de la prueba, muy cerca del líder, Fernando Brol de Guatemala.

Ronda a ronda se fueron eliminando los participantes hasta que solamente quedaron Martínez y Brol para definir la medalla más ansiada por los atletas.

En los últimos 10 disparos el de Guatemala y el venezolano mantuvieron el ritmo frenético hasta que al final la cuenta quedó en 44 puntos para el centroamericano y 43 para Leonel.

No obstante por una acción desmedida y ofensiva del ganador y su entrenador ante el cuerpo arbitral, fue descalificado; lo que elevó a Martínez a la primera posición.

“Cuando te fijas una meta, trabajas por ella, piensas en positivo con relación a ella; los resultados tienden a salir. Estoy convencido de que las cosas va a seguir avanzando, de que vamos a seguir creciendo y que las cosas que no salían van a empezar a suceder”, comentó el campeón bolivariano luego de recibir su medalla.

Doble podio

La tercera posición del podio bolivariano también presentó a un atleta nacional como premiado. Mario Soares fue uno de los tiradores que se mantuvo en la pelea por el podio con algunos sustos, hasta que llegaron las rondas de eliminación.

Con 28 puntos finalizó en la cuarta posición de la final; no obstante, por la decisión arbitral mencionada anteriormente, se elevó al tercer lugar y con ello al bronce.

“Estoy feliz y orgulloso de poder aportar a mi país una medalla más. Fue una final muy ruda porque todos los que estábamos ahí somos fuertes, pero trabajamos plato a plato como nos hemos preparado y gracias a Dios logramos el objetivo”, expresó Soares.

El trap también sumó bronce en la competencia de equipos.

El día de la escopeta también estuvo complementado por la medalla de bronce en la competencia de equipos que tuvo a seis fuertes naciones en participación. Leonel Martínez, Mario Soares y el joven Gabriele Evangelista, sellaron una actuación destacada para amarrar una medalla importante para las aspiraciones de cara al ciclo olímpico.

Leonel sumó 114 puntos, Mario 113 y Evangelista 104; para totalizar 331 puntos esenciales para la presea. Muy cerca con 337 puntos estuvo Colombia con la plata y con 344 Perú con el oro.