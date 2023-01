Después de haberse visto maniatada en los últimos 21 episodios de la Gran Final, en los que solo había podido producir tres carreras, la ofensiva de Leones del Caracas tuvo una importante reacción para, con contundencia, imponerse a Tiburones de La Guaira 7 a 2 y colocarse a ley de un triunfo para alcanzar el vigésimo primer título en la historia de la franquicia.

Es la primera vez en la etapa decisiva, en la que el equipo que jugó en condición de visitante se adjudica la victoria y Caracas lo logró con oportunismo al bate. Durante las derrotas, habían podido batear solo cuatro imparables en 20 turnos con hombres esperando por anotar y la situación fue revertida en la jornada sabatina, cuando ligaron de 5-3 en esa situación.

En la historia de la LVBP, 33 equipos han estado arriba 3-2 en una Gran Final y 25 de ellos se llevaron el cetro. Aunque Caracas aparece un par de veces entre los ocho clubes que perdieron, de acuerdo con Quality Sports.

Los melenudos volvieron a tomar la delantera en la serie decisiva, también acobijados —una vez más— en el brazo de Jhoulys Chacín, que con toda su experiencia pudo sobrellevar y salir airoso del que ha sido su desafío más difícil entre los cuatro más recientes en los que actuó en la postemporada.

El grandeliga encontró resistencia por parte de la toletería salada desde el primer episodio, cuando Maikel García y Danry Vásquez se le embasaron por la vía de los cuatro envíos malos. La difícil situación la sorteó al dominar al cuarto y quinto bate salado, respectivamente. Balbino Fuenmayor con elevado al camarero y Ángel Reyes con rorado al campocorto, para out forzado en el segundo cojín.

Tras haber salido ileso, el ataque caraquista apoyó a su estelar serpentinero al brindarle un respaldo de hasta cuatro carreras en el segundo acto con un Gabriel Noriega como figura del rally. El infielder estaba supuesto a ser un jugador de rol para la serie, pero los problemas de salud que presenta el plantel, le concedieron el chance de aparecer por primera vez en el lineup titular del piloto José Alguacil.

Y como las finales nunca dejan de tener esos épicos episodios, Noriega no dejó pasar la oportunidad de ser protagonista de uno y en apenas su primera aparición oficial en el plato desde el 18 de enero, conectó el primer jonrón de Leones en la instancia, nada más y nada menos que con las bases llenas, luego de dos outs en la pizarra.

«La clave es la confianza, la preparación y la actitud. Yo sé que no estaba jugando, pero siempre estoy preparado para la oportunidad que me da el mánager, que me dijo hoy que estaba en play y me puse mentalmente fuerte para poder hacerlo bien. Yo soy un muchacho tranquilo, no me gusta forzar algo y esa es la clave del éxito que he tenido, ser paciente y esperar por el chance para demostrar que puedo jugar», declaró al circuito radial Gabriel Noriega, tras el compromiso.

Para hacer de su batazo más sobresaliente, se lo conectó a Ramón García Jr., punta de lanza de la rotación del mandamás Henry Blanco y flamante ganador de la designación como Jugador Más Valioso del Round Robin.