Los Leones del Escogido se aislaron este viernes en la cima de la semifinal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) al derrotar por 7-6 a los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Junior Lake selló el triunfo apretado al impulsar un sencillo remolcador de dos carreras en la décima entrada. Lake llegó a la caja de bateo, con los Leones abajo 5-6, bases llenas y dos outs. Su batacazo por jardín central remolcó a Randy Florentino y al venezolano Alcides Escobar.

Los Leones estuvieron en desventaja en dos ocasiones. En la séptima entrada cambió la historia con un indiscutible de dos carreras de José Marmolejos. Los rojos igualaron nuevamente en la novena, cuando perdían por 2 carreras: Franchy Cordero despachó un triple remolcador de Lake, y luego anotó por lanzamiento descontrolado de Jimmy Cordero, enviando el partido a extras.

Alex Colomé (2-0) se quedó con la victoria en Santo Domingo. David Bañuelos conectó un jonrón, Deyvison de los Santos remolcó 2 carreras y Eddinson Paulino anotó 2 para los Gigantes. Hansel Robles (0-1) permitió dos carreras en 2/3 de entrada y fue el derrotado.

Toros 1-2 Águilas

Águilas Cibaeñas se impuso a Toros del Este en su visita al estadio Francisco Michel, de La Romana. El dirigente colombiano Luis Urueta se apoyó en sus lanzadores de relevo: ocho subieron al montículo tras la salida de Luis Felipe Castillo, que trabajó 2 entradas de una carrera.

La victoria se la acreditó Roddery Muñoz (1-0), quien tiró un episodio en blanco y ponchó a 2. El salvamento fue para Jeurys Familia (1), quien se recuperó tras otorgar dos bases por bolas y un indiscutible: en la novena no permitió libertades.

Las Águilas tomaron la delantera en la primera con sencillo remolcador de Cristhian Adames a Steward Berroa. Leody Taveras anotó la segunda en la alta sexta por picheo descontrolado de relevista Yaramil Hiraldo. Ángel Genao aportó la tercera en el séptimo con sencillo al central que facturó Jerar Encarnación.

Los Toros fueron maniatados y apenas produjeron una anotación por segundo partido seguido, gracias al estadounidense Rudy Martin.

Standings semifinal Lidom: Leones (8-3) lideran con un juego de ventaja sobre Toros (7-4), seguidos de Águilas (6-5) y Gigantes (1-10) últimos.

Este sábado, Leones reciben a Águilas en Santo Domingo y Gigantes a Toros en San Francisco de Macorís.