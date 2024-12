Lo que parecía una velada difícil para los Leones del Caracas en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia se transformó en una celebración de alivio y alegría, tras una victoria 8-7 que igualó la serie particular de la ronda eliminatoria contra los Eternos Rivales.

El equipo, en un esfuerzo conjunto, logró revertir una desventaja temprana y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas, informó El Universal.

La labor del bullpen

Un total de siete relevistas de los Leones se combinaron para permitir sólo tres carreras en los últimos 8.1 episodios del juego, demostrando una destacada labor en el montículo.

Esta sólida actuación del bullpen fue clave para mantener al equipo en la pelea y finalmente asegurar la victoria.

Héroe de la jornada

Carlos Hernández, el lanzador más buscado del jueves en el Monumental, se convirtió en el héroe del día al conseguir un rescate de 2.0 capítulos, su primero de más de tres outs en la LVBP.

Hernández expresó su enfoque en el presente y la necesidad de seguir adelante tras el juego: «Lo de ayer ya es pasado. No nos podemos quedar ahí. Vinimos a ganar y hoy aparecí».

Declaraciones y restricciones

En declaraciones a Carlos Valmore Rodríguez para el circuito radiofónico de Leones, Hernández habló sobre las restricciones y su rol en el equipo:

«Sobre las restricciones no puedo hablar demasiado, porque son detalles que no controlo yo, sino la directiva. Hoy me necesitaron, y aquí estuve».

Un momento tenso

El grandeliga de los Reales de Kansas City tuvo un único error en su actuación, un jonrón solitario de Manuel Boscán en el noveno inning cuando ya había dos outs en la pizarra.

Sin embargo, este momento tenso no empañó la excelente labor de Hernández, que fue vital para asegurar la victoria de los Leones del Caracas.