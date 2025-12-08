Luego de la terrible derrota sufrida el sábado, Leones del Caracas pasó la página y en medio una muy ventilada tarde dominical en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, apeló al buen beisbol para frenar a Bravos de Margarita con triunfo de 5-2.

Con un viento de casi 23 kilómetros por hora, que levantó polvaredas en el cuadro interior e hizo esforzar en más de una ocasión a los jardineros, Caracas logró la victoria que dejó en seis la cadena triunfal que eslabonaban los dirigidos por Henry Blanco.

Una efectiva apertura de Wilmer Font (2-2), seguida por un perfecto relevo de tres innings por parte de Carlos Romero (primer hold) y un inesperado salvamento de Yoimer Camacho (su primero desde 2019), dieron a los Leones solidez sobre la loma. Apenas recibieron cuatro aislados inatrapables. El peor momento fue vivido en el cuarto inning, donde el descontrol de Font, traducido en tres boletos, alentó la presencia margariteña en la pizarra.

Los tres brazos de Leones recibieron robusto apoyo de 11 incogibles, despachados contra siete lanzadores insulares, donde salió desfavorecido el abridor Osmer Morales (3-2), quien se llevó el revés en labor de 5.0 actos, 10 hits y tres anotaciones limpias. Pudo sufrir más, pero el Caracas no alcanzó a ligarle con mayor ahínco.

Y en la defensa, los capitalinos jugaron con limpieza, mientras los locales registraron el único error del encuentro.

Leones en ventaja

Caracas, por intermedio de sencillos de Yonathan Daza, Brainer Bonací y Víctor Bericoto, se puso al frente 1-0 en la parte alta del segundo acto.

En el cuarto acto los Leones rugieron dos veces para despegarse 3-0.

Freddy Fermín sacó boleto y de inmediato Brainer Bonaci soltó doble a la derecha. Víctor Bericoto elevó de sacrificio al centro, aprovechado también por Bonaci para mudarse a la antesala. Desde allí anotaría con imparable de Wilfredo Tovar a la izquierda.

No tardó en llegar la respuesta de Bravos en el cierre del propio capítulo para acercarse 3-2, en gran parte alentada por momentáneo descontrol del abridor Wilmer Font. José Sánchez, Alexi Amarista y Carlos Pérez sacaron boletos y con las bases llenas, Ramón Flores elevó de sacrificio a la derecha para remolcar a Sánchez y trasladar a Amarista hasta la antesala. Sencillo de Francisco Arcia hacia el centro, puso al “Ninja” en la goma.

Jugada sorpresa

En el comienzo del séptimo inning, Lenyn Sosa bateó hacia el jardín derecho, justo cuando se presentó un ventarrón que alejó su conexión del guante de Ramón Flores. Sosa se movió a tercera por envío descontrolado del relevista zurdo Luis Amaya, quien cedió su lugar a Werner Leal. El derecho caminó a Salvador Pérez, antes que Yonathan Daza ejecutara jugada de squeeze play no suicida para empujar a Sosa con el 4-2.

En el noveno, el león anotó la carrera del seguro, al ampliar a 5-2 la diferencia. Luego de un out, Aldrem Corredor recibió pelotazo y fue sustituido por Liván Soto. Jonalbert Rumbol entró a relevar al zurdo Dedgar Jiménez y caminó a Salvador Pérez, quien dio paso al corredor emergente José Rondón. Yonathan Daza avanzó a los corredores con rodado por la inicial y lanzamiento descontrolado de Rumbol permitió la anotación de Soto.

Lo que viene

Leones regresará a Caracas para descansar hasta el miércoles, cuando viajará a Valencia para enfrentar a Navegantes del Magallanes, su Eterno Rival. Lo hará con balance de 19-23.

Por su parte, Bravos seguirá en su Isla, donde el jueves recibirá a Tigres de Aragua para serie de dos juegos. Saltará al terreno con su condición de puntero y con récord de 25-19.

Cardenales ganó la guerra de batazos

El duelo ofensivo en que se convirtió el partido de este domingo entre Cardenales de Lara y Águilas del Zulia se decantó para el lado crepuscular gracias a Ildemaro Vargas. Ligó tres imparables, incluyendo su hit 500 de por vida y un doble para definir el duelo.

El tubey del capitán crepuscular encendió el rally decisivo de cuatro carreras con el que ganaron el partido 13-10 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Un lauro que, además, lleva a los barquisimetanos a jugar para .500 y cerrar la semana con récord positivo de 4-2.

Con el batazo de Vargas anotaron Yonny Hernández y Luisangel Acuña, quienes estaban en posición anotadora en la parte baja del octavo episodio. Esa conexión definió el duelo, aunque los pájaros rojos agrandaron su ventaja con un par de rayitas más.

Toma y dame de carreras

La visita zuliana anotó cinco veces entre el tercer y el cuarto inning para tomar la delantera temprano en el duelo. Hicieron la primera rayita con un sencillo impulsor de Jaison Chourio y luego agregaron tres más con batazo a tierra de nadie de Gabriel Martínez y un doble de José Herrera.

Los bates de Lara hicieron erupción en la parte de abajo del quinto capítulo con siete anotaciones para voltear el duelo 7-5. Sencillos de Alí Sánchez y Rafael “Balita” Ortega y una base por bolas a Yonny Hernández llenaron las bases; y después todos anotaron con grand slam de Luisangel Acuña.

El ataque siguió en ese tramo con tres carreras más producidas por un cuadrangular de Danry Vásquez que consiguió a Gabriel Moreno e Ildemaro Vargas.

En la parte baja del sexto episodio, Los locales anotaron su octava rayita por un jonrón sin gente en base y la novena llegó por un roletazo de out a primera base de Yohendrick Piñango.

La diferencia de cuatro a favor de Lara duro pocos minutos porque Zulia empató en la parte alta del séptimo. Con cinco hits consecutivos fabricaron dos carreras, luego generaron una más con roletazo para doble play de Isaías Tejeda y un hit de José Pirela impulsó la de igualar la pizarra.

Aragua atacó para conseguir su triunfo 23

La ofensiva de los Tigres de Aragua tuvo un día difícil el sábado y el equipo pareció llegar al partido dominical en casa contra los Tiburones de La Guaira decidido a no cometer el mismo error y tampoco dejarse amedrentar por la presencia de tres grandeligas en el lineup de sus rivales.

Con eso en mente, y alentados por un buen inicio de su abridor Nate Antone, los bengalíes fabricaron cinco anotaciones al final del primer episodio, un inning en el que desfilaron 11 bateadores, conectaron 5 hits, tomaron un par de boletos y hubo un error del campocorto Gabriel Arias.

Tan importante fue esa cosecha que les permitió sostener la ventaja en el resto del juego, en el que terminaron imponiéndose con pizarra de 7-5.

Lorenzo Cedrola, el primer bate de la alineación del mánager Ozzie Guillén, conectó dos imparables en ese episodio inicial.

Cedrola agregó un triple en el cuarto inning que ameritó una revisión de los árbitros y que provocó la séptima y última anotación de los Tigres.

Tiburones se quedó corto

La ventaja de los Tigres llegó a ser de 7-3, pero en La Guaira nunca se rindieron Ni siquiera cuando perdieron a su máxima figura, Ronald Acuña Jr., en el tercer inning por una expulsión.

Los litoralenses pisaron el plato consecutivamente entre el segundo y el cuarto episodios para acercarse en el marcador, pero después de que el relevista Andrés Sotillet sofocara una rebelión en el inning 6 los bateadores de Tiburones ya no pudieron hacer más daño al pitcheo de los locales.

Esa labor de apenas un tercio le bastó a Sotillet para hacerse merecedor del triunfo ( 2-0), mientras que el derecho estadounidense Ronnie Williams resolvió el noveno capítulo con un par de ponches para apuntarse su juego salvado número 6. La derrota fue para el abridor estadounidense de Tiburones, Zac Grotz (0-4), que se enfrentó contra Aragua por tercera vez esta campaña y ni siquiera pudo completar el primer inning.

Tres bateadores de La Guaira pudieron duplicar: Tomás Telis (4-2, una anotada y una impulsada), Daniel Montaño (4-2 con jonrón y doble, una anotada y una remolcada) y Maikel García (4-2). Gabriel Arias también voló la cerca y fletó dos rayitas.

Por los anfitriones (que sumaron 17 inatrapables) dos jugadores produjeron tres hits: Cedrola (5-3, triple, dos impulsadas y una anotada) y Alberth Martínez (5-3, anotada y remolcada); mientras que otros cuatro se fueron con dos imparables (Gorkys Hernández, David Rodríguez, “Cafecito” Martínez y Edgardo Fermín.

Lo que viene

Habrá descanso el lunes y martes en la LVBP. Tigres y Tiburones volverán a medirse el miércoles, pero en el Estadio Universitario de la UCV. Para Aragua será la primera parada en una novena semana que pasarán por completo en la carretera.

Suspendido juego de la serie Magallanes-Caribes

El primer juego de la Serie Táchira entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui fue pospuesto debido a la lluvia caída en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal.

Pautado, originalmente, para comenzar a la 1:00 p.m del domingo, el encuentro se retrasó hasta la 1:30 p.m para dar tiempo de acondicionar el terreno, luego de las precipitaciones de la madrugada. Sin embargo, justo cuando se entonaba el himno nacional para dar la voz de inicio, reapareció el aguacero.

Ante la imposibilidad de efectuar el desafío en horas de la noche, por falta de alumbrado acorde, se optó por posponerlo.

Más adelante, se informará la fecha de reprogramación de este primer duelo de una serie de dos en la capital tachirense.