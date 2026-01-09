El excandidato presidencial Enrique Márquez y el colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron excarcelados la noche de este jueves desde El Helicoide (SEBIN), confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela.

Un video en X del SNTP muestra a ambos abrazando a familiares en el este de Caracas, horas después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), anunciara la liberación de «un número importante de personas» como «gesto unilateral» para la «paz», bajo el interinato de Delcy Rodríguez (cuñada de Jorge).

Son las primeras confirmadas de venezolanos, sumándose a cinco españoles -incluida la hispanovenezolana Rocío San Miguel-, anunciados por el ministro José Manuel Albares.

Márquez, detenido el 7 ene 2025 por cuestionar la victoria de Maduro en elecciones del 28 jul 2024 (sin actas detalladas del CNE chavista), fue acusado por Diosdado Cabello de planear investidura de Edmundo González en embajada. Gustavo Petro lo llamó «amigo» exigiendo su libertad.

Pilieri, coordinador de Convergencia y exalcalde de Bruzual (Yaracuy), fue arrestado el 28 ago 2024 por protestas contra fallo TSJ que convalidó reelección de Maduro. Se le señaló con Freddy Superlano y Perkins Rocha por divulgar actas opositoras probando victoria de González.

SNTP destaca opacidad en lista total; Foro Penal reporta ~800 presos políticos pendientes.