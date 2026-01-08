De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el sistema financiero público y privado del país no brindará atención en oficinas ni taquillas el próximo lunes 12 de enero de 2026, con motivo de la celebración del «Día de Reyes».

Durante este feriado bancario, las sedes principales y agencias administrativas permanecerán cerradas al público en todo el territorio nacional. Sin embargo, la medida no afectará la continuidad de los servicios digitales, garantizando el flujo de transacciones habituales.

Canales y servicios disponibles

Para asegurar la operatividad de los usuarios, la banca mantendrá activos sus canales alternos las 24 horas: Banca Electrónica: Consultas, transferencias y pagos vía web. Cajeros Automáticos: Retiro de efectivo y operaciones básicas.

También Pago Móvil Interbancario (P2P, P2C y C2P): Disponibilidad inmediata para transacciones comerciales. Sistemas de atención telefónica: Soporte automatizado.

Recomendaciones a los usuarios

Se sugiere a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para sus gestiones presenciales. No obstante, algunas entidades financieras podrían habilitar taquillas externas en agencias ubicadas dentro de centros comerciales, funcionando bajo horarios especiales de fin de semana o feriados.