La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir a Venezuela en la lista de países que deben pagar fianza para solicitar visas representa un recrudecimiento de las políticas migratorias que limitan significativamente el ingreso de ciudadanos a territorio norteamericano.

La abogada María Montoya explicó en el programa 2+2 de Unión Radio que esta fianza obliga a los venezolanos a pagar un monto que va entre 5.000 a 15.000 dólares si desean viajar a Estados Unidos ya sea para turismo, educación o negocios.

Sin embargo, aclaró que aquellos que recibieron visa antes del 1 de enero de 2026 se mantienen sin esta limitante durante el tiempo estipulado, únicamente aplica para nuevas solicitudes y renovación.

«La cifra lo va a poner el funcionario de consulta de la embajada cuando usted vaya a su cita. Funciona como un depósito de seguridad que va a garantizar que el visitante abandone Estados Unidos en el tiempo que le estipulen de entrada y salida», explicó Montoya.

La abogada afirmó que si la persona cumple con sus plazos de salida, su dinero será devuelto en un período aproximado de entre 3 a 6 meses, pero de sobrepasar su estancia lo pierde completamente.

Recalcó que si bien esta medida es novedosa en cuanto a Venezuela se refiere, estas restricciones ya la aplicaba Estados Unidos a otros países.

Los trámites tanto para realizar el pago como la solicitud de devolución únicamente se realizará directamente a través de la embajada y no por intermediarios.