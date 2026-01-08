La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que el retorno a las actividades escolares en todo el país está programado para este lunes 12 de enero, tal como lo anunció el Ministerio de Educación en diciembre.

Rodríguez hizo un llamado a la comunidad educativa —docentes, estudiantes y representantes— a reincorporarse a las aulas para dar inicio al segundo ciclo del año escolar, asegurando que el Estado ha tomado las previsiones necesarias para el desarrollo de la jornada.

La medida, anunciada en el marco de la gestión del Ejecutivo, busca garantizar la continuidad del derecho a la educación luego del periodo vacacional. Se instruyó a las autoridades regionales y locales coordinar el despliegue logístico para asegurar un retorno a clases organizado en todas las instituciones públicas y privadas del país.