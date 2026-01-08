Durante el CES 2026, LEGO presentó LEGO Smart Play, una plataforma que la compañía define como el cambio más radical en su sistema de juego desde la aparición de la minifigura en 1978.

La propuesta introduce tecnología directamente dentro de los ladrillos tradicionales, incorporando componentes electrónicos ocultos que permiten que las construcciones se comuniquen e interactúen entre sí sin recurrir a pantallas, aplicaciones ni dispositivos externos.

El corazón del sistema es un nuevo bloque inteligente que integra un chip de procesamiento, microaltavoces y un conjunto de sensores, entre ellos acelerómetro, detector de luz y sensor de sonido, capaces de interpretar movimiento, orientación y cercanía entre piezas.

A este elemento central se suman etiquetas inteligentes y minifiguras con capacidad de respuesta, diseñadas para trabajar de forma coordinada. El resultado es un ecosistema en el que las construcciones dejan de ser estáticas y reaccionan físicamente y de manera sonora a la interacción del usuario.

Con Smart Play, LEGO busca reforzar el valor del juego físico en un contexto dominado por el entretenimiento digital. Al llevar la lógica interactiva al propio plástico, la empresa elimina la necesidad de teléfonos o tabletas para activar funciones avanzadas.

Entre sus principales características se destacan:

Respuesta inmediata: las piezas reaccionan al contacto y al movimiento en tiempo real.

Sonido integrado: los efectos acústicos se generan dentro de la propia construcción.

Independencia tecnológica: todo el sistema funciona sin pantallas ni interfaces externas.

La plataforma se estrenará con una nueva línea basada en la franquicia Star Wars. De acuerdo con la información técnica divulgada, las naves podrán activar sonidos de motores y combate según las maniobras realizadas, mientras que las minifiguras responderán con efectos sonoros específicos —como choques de sables láser o melodías emblemáticas— al interactuar con las estructuras.