Los familiares de los presos políticos en Venezuela dijeron que esperan que las liberaciones de estos detenidos, anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, sean «masivas» porque, argumentaron, «todos» estos detenidos presentan condiciones de salud, tanto físicas como mentales, que deben atenderse.

«Pidiéndole a Dios que realmente sea una liberación masiva y completa (…) y lo ideal es que no se reduzca a solo un grupo, sino que las cárceles se abran para todos», señaló Margareth Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde las afueras de la cárcel el Rodeo I, a 51 kilómetros de Caracas.

Sin información sobre los detenidos

Baduel indicó que, hasta el momento, no han recibido información por parte de los custodios de ese centro de reclusión sobre posibles liberaciones de presos políticos.

Por su parte, Yovanka Ávila, familiar de un preso político y vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló que no tienen una lista de nombres de las personas que recibirán la medida.

«Uno, el familiar nunca deja de esperar este momento, uno nunca pierde la fe, no perdemos la esperanza, ellos están dentro de nuestras oraciones todos los días», añadió.

Ávila dijo que esperan la liberación de todos los presos políticos en el país, porque, señaló, tienen condiciones de salud, tanto físicas como emocionales, que «deben atenderse».

De acuerdo al Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.