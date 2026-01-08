El Real Madrid defenderá su corona en la Supercopa de España. El equipo blanco se impuso al Atlético de Madrid (1-2) en una semifinal intensa disputada en el Alinma Stadium de Yeda, marcada por un gol tempranero de Fede Valverde y la falta de puntería de un conjunto rojiblanco que lo intentó hasta el último suspiro.

El domingo, por cuarta edición consecutiva, el trofeo se decidirá en un Clásico ante el FC Barcelona.

Un ‘cañonazo’ para abrir el camino

No se había cumplido el segundo minuto de juego cuando Fede Valverde dinamitó el marcador. El uruguayo aprovechó una falta a más de 25 metros en la que Jan Oblak erró en la colocación de la barrera y Sorloth no mantuvo la firmeza en el salto. Con un golpeo seco y potente, marca de la casa, el «Halcón» batió al guardameta esloveno y celebró con rabia ante una grada mayoritariamente madridista.

Pese al golpe, el guion del partido no fue sencillo para los de Ancelotti. El Real Madrid abusó del balón en largo y perdió el control del centro del campo, permitiendo que el Atlético creciera. Thibaut Courtois tuvo que vestirse de héroe nuevamente, especialmente ante un Alexander Sorloth que perdonó dos ocasiones clarísimas de cabeza en apenas dos minutos.

La redención de Rodrygo y la respuesta de Sorloth

Antes del descanso, Rodrygo desperdició un mano a mano tras una gran cabalgada de Álvaro Carreras, pero el brasileño encontró su redención en la segunda mitad. En el minuto 55, tras un pase filtrado de un Valverde omnipresente, Rodrygo superó a Le Normand con el control y definió con calidad ante Oblak para poner el 0-2.

Sin embargo, la alegría blanca fue efímera. Tres minutos después, Giuliano Simeone asistió a Sorloth, quien esta vez no perdonó en el segundo palo tras ganarle la posición a Asencio. El 1-2 metió de lleno al Atlético en el partido y convirtió el tramo final en un asedio rojiblanco.

Resistencia al límite y cita con la historia

El partido se calentó no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Vinícius Júnior mantuvo un duelo dialéctico constante con el Cholo Simeone, que terminó con ambos amonestados tras la sustitución del brasileño.

En los minutos finales, el Real Madrid terminó defendiendo en el alambre con una línea de circunstancias, con Tchouaméni ejerciendo de central improvisado. El francés evitó el empate de Griezmann con un corte providencial «in extremis».

Julián Álvarez y Marcos Llorente también rondaron el gol, pero la falta de puntería condenó al Atlético y certificó el pase de un Madrid que, aunque sufrió, supo golpear en los momentos precisos.