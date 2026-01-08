Racimo de tres carreras en el cierre del quinto inning, con el bate de Alexi Amarista como piedra angular, cambió una derrota parcial de 1-0 en un triunfo 3-1 de Bravos de Margarita, en el primer juego de una serie de dos contra Águilas del Zulia, en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Bravos, que no jugaba desde el lunes 29 de diciembre -hace nueve días- inició el Round Robin Semifinal con marca de 1-0, mientras que Zulia dejó su récord en 1-1.

Zac Grotz (1-1), abridor por Águilas, contuvo a los insulares durante 4.2 innings, pero dos sencillos dentro del cuadro y un triple de Alexi Amarista, cambiaron el decorado del encuentro.

Cuando parecía que Grotz estaba listo para pasar a las duchas, el mánager Lipso Nava le dejó un bateador más, ocasión aprovechada por Wilson García, quien con hit a la derecha coronaría el decisivo rally, En sólo dos innings -la parte alta del segundo y en la baja del quinto- se registraron anotaciones en este encuentro, donde predominó el pitcheo.

Melvi Acosta, abridor de Bravos, se lesionó después de dominar a los dos primeros bateadores del cotejo. Eso abrió las puertas para un juego de relevistas, quienes, en total de seis, dejaron en una carrera y cinco hits a los rapaces.

Después del segundo acto, Zulia apenas pudo conectar tres imparables. Por ello, el dominicano Ángel Rondón (1-0) se apuntaba el triunfo, mientras sus compañeros Luis Pacheco, Darien Núñez y Claudio Custodio se anotaban su primer hold, al tiempo que Carlos Navas conquistaba el primer salvado.

Margarita soltó ocho hits, todos contra Grotz. El relevo de 3.1 innings de cuatro brazos zulianos, no aceptó imparables ni carreras, en este desafío que apenas registró un error al campo y el mismo fue propiedad de Águilas.

Movimiento de carreras

Zulia bautizó la pizarra en la parte alta del segundo inning y ante el tempranero relevista Carlos Suniaga. Luego de dos outs, Angelo Castellano tomó boleto y José Herrera remolcó el 1-0 con doblete a la derecha.

Bravos debió esperar hasta el ciertre del quinto inning para hacer valer su ofensiva y explotar al abridor Zac Grotz. También después de dos outs, Gorkys Hernández y Breyvic Valera se apuntaron sendos sencillos al cuadro, batazos que fueron retados sin éxito. Alexi Amarista respondió con triple entre la derecha y el centro y Wilson García coronó el festejo con imparable impulsor de la carrera de Amarista, que puso las cosas con el definitivo 3-1.

Ambos clubes pondrán fin este jueves a esta serie de dos encuentros, en el recinto de Guatamare. Por Águilas iniciará el dominicano Delvis Alegre y por Bravos hará lo propio el panameño Abdiel Santana. El desafío comenzará a las 7:00 de la noche.