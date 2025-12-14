La Liga FUTVE Junior 2025 cerró su temporada con la consagración de sus campeones, en unas finales disputadas en el Estadio Metropolitano de Lara. Caracas FC fue el club más ganador del certamen al conquistar tres categorías, mientras que Metropolitanos FC y la Academia Puerto Cabello también se alzaron con títulos.

Por su parte, Estudiantes de Mérida se coronó campeón de la Sub-21, resultado que le otorgó la clasificación a la CONMEBOL Libertadores Sub-20 2026.

Categorías Sub 15, 16 y 17

La jornada del jueves correspondió al bloque bajo, con las finales de las categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

En la Sub-15, Caracas FC se proclamó campeón tras imponerse 1-0 ante Zamora FC, en un partido definido desde el arranque con un gol de larga distancia de Víctor Chirinos al minuto 3, ventaja que el conjunto capitalino supo administrar durante los 70 minutos de disputa.

Caracas dominó la primera parte del encuentro, mientras que en el segundo tiempo Zamora ajustó piezas e intentó hasta el final, encontrándose con una defensa sólida que permitió al Rojo levantar el primer trofeo de la tanda de finales.

Posteriormente, en la final Sub-16, Caracas FC volvió a consagrarse campeón tras vencer 3-0 a la Academia Puerto Cabello, en un compromiso donde mostró carácter y jerarquía pese a disputar gran parte del partido con un jugador menos.

Los goles fueron anotados por Carlos Guerra, José Gamboa y Marco Villarreal, estos dos últimos integrantes de la Vinotinto Sub-15 que conquistó la medalla de bronce en la CONMEBOL Liga Evolución 2025, disputada en Paraguay.

Deverson García, quien también formó parte de esa generación Vinotinto, tuvo una actuación determinante al aportar dos asistencias en los dos primeros tantos del compromiso.

El cierre del jueves llegó con la final de la categoría Sub-17, donde Metropolitanos FC se consagró campeón tras imponerse a la Academia Puerto Cabello en un partido que parecía encaminarse a la definición por penales.

Cuando el encuentro entraba en su tramo final, una jugada de pelota parada terminó siendo decisiva, con un envío al área que Alessandro Boada conectó de cabeza al minuto 89, gol que selló la victoria y le dio el título al conjunto violeta.

Categorías Sub 18, 19 y 21

El viernes fue el turno del bloque alto, iniciando con la final Sub-18, en la que la Academia Puerto Cabello se coronó campeona tras imponerse 1-0 ante Caracas FC. El único tanto del compromiso llegó al minuto 51, luego de una exquisita definición de David Rodríguez, quien ingresó por el costado izquierdo y definió al segundo palo del guardameta.

Rodríguez se ha mantenido dentro de la órbita de los juveniles Vinotinto, participando en distintos módulos de preparación correspondientes a su generación.

En un partido muy parejo, previamente, al minuto 35, Luis Karbowski protagonizó una salvada sobre la línea de gol que evitó la apertura del marcador y resultó determinante en el desarrollo del encuentro.

En la final de la categoría Sub-19, Caracas FC volvió a mostrar solvencia al imponerse 2-0 ante Yaracuyanos FC, con un doblete de Chris Martínez. El primer tanto llegó al minuto 22, tras una definición a placer en la primera parte, mientras que el segundo se produjo al 79, con un remate de larga distancia que venció al guardameta rival.

Con este resultado, Caracas FC cerró su participación como el equipo más galardonado de la Liga FUTVE Junior 2025, al conquistar tres de las seis categorías en disputa, destacando además que en las tres finales ganadas no recibió goles.

La final de la categoría Sub-21, que otorgaba un cupo a la CONMEBOL Libertadores Sub-20, concentró la atención continental y se definió desde el punto penal.

Tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario, Estudiantes de Mérida se impuso 4-2 en la tanda de penales, en un encuentro donde fue clave la actuación del guardameta Andrés Moreno, quien detuvo un penal durante el tiempo reglamentario para mantener el arco en cero.

En el desarrollo del compromiso también destacó Yohandry Lacruz, generando constante peligro ofensivo y aportando volumen de juego en ataque, mientras que el penal decisivo fue convertido por Ender Albarrán, integrante de la Vinotinto Sub-17 que disputó el Mundial de Qatar 2025, sellando así el título para el conjunto merideño.

El encuentro contó además con una nutrida presencia de jugadores con recorrido internacional Vinotinto y experiencia en la Liga FUTVE, la máxima categoría del fútbol venezolano. Por parte de Caracas FC estuvieron en cancha Miguel Vegas y Lucciano Reinoso, pertenecientes a la generación que disputó el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, al igual que Ángel Borgo, mientras que Juan Camilo Uribe formó parte de la nómina del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, reflejando el alto nivel competitivo del certamen y la experiencia acumulada en procesos de selecciones nacionales juveniles.

Con este resultado, Estudiantes de Mérida aseguró su clasificación a la CONMEBOL Libertadores Sub-20 2026, torneo que se disputará en Ecuador del 7 al 22 de marzo de 2026, donde se medirán los campeones juveniles del continente.

Las finales de la Liga FUTVE Junior 2025 contaron además con la visoría permanente de los seleccionadores nacionales juveniles, Oswaldo Vizcarrondo, director técnico de la Vinotinto Sub-20, y Jhonny Ferreira, seleccionador de la Vinotinto Sub-17, así como con el monitoreo de la Dirección de Scouting de la Federación Venezolana de Fútbol.

Este proceso se desarrolló de manera articulada con las direcciones de Competiciones y Desarrollo, fortaleciendo el seguimiento, la identificación y la proyección del talento joven dentro del sistema federativo nacional.