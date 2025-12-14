Los Cerveceros de Milwaukee habrían llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios del lanzador venezolano, Ángel Zerpa, quien venía defendiendo la camiseta de los Reales de Kansas City en Grandes Ligas.

De acuerdo con información suministrada por MLB.com, ambos equipos concretaron un acuerdo por el criollo, en el que Kansas recibió al relevista Nick Mears y al infielder Isaac Collins.

La noticia sorprende por parte de Milwaukee, debido a que Collins finalizó cuarto en las votaciones para el Novato del Año de la Liga Nacional.

A pesar de esto, Zerpa, un zurdo que ha tenido gran nivel con 129 apariciones en las últimas dos temporadas, por lo que representa un importante alivio para el bullpen.

Durante la temporada 2025 dejó un récord de 5-2 con una efectividad de 4.18 en 69 juegos lanzados, ponchando a un total de 58 rivales en este lapso.

De igual manera estableció récords personales en entradas lanzadas (64.2), ponches (58) y «holds» (14), trabajando con una potente recta que logró afectar a los bateadores.