El Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad la autorización a la mandataria regional, Yulisbeth García para creación de la empresa EcoBolívar, que se encargará de la disposición final de los vertedores en la entidad.

Asimismo, también le autorizó a la máxima autoridad del estado conforman otras dos compañías.

Una, la Empresa Parque Científico Tecnológico del estado Bolívar C.A y la Empresa de Comercialización, Importación y Exportación del estado Bolívar C.A (Emcoex Bolivar), previo cumplimiento con los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Bolívar.

Durante la sesión extraordinaria dirigida por el legislador Lisbenio Muñoz, presidente del CLEB, también se aprobaron créditos adicionales al Ejecutivo Regional para continuar impulsando el desarrollo y la transformación del estado Bolívar.