La Organización Miss Universo (MUO) anunció que moverá su sede de México a Nueva York, donde estuvo fijada durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la empresa propietaria del popular certamen de belleza anunció que esta decisión se hará efectiva «de inmediato» y busca «retirar sus operaciones administrativas» de la Ciudad de México y reubicarlas en la sede de la organización en Nueva York, «donde históricamente han estado establecidas».

«Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura», dice el escrito, firmado por Rocha, presidente y propietario del 50 % de la marca.

El empresario está siendo investigado por la Fiscalía mexicana debido a presuntos lazos con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas, un caso por el que las autoridades de Hacienda -según fuentes oficiales citadas en medios de ese país- bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.

«La incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global» son algunos de los factores que justifican el traslado de la sede de MUO, prosigue el documento.

Salida de Mario Búcaro

La compañía prosigue el documento, prevé llevar a Nueva York al personal existente «que sea posible» y hacer nuevas contrataciones, en medio de una transición que incluye la salida de Mario Búcaro -excanciller de Guatemala- del puesto de director ejecutivo, anunciada la víspera.

La relocalización de la sede es una decisión tomada «con firmeza, responsabilidad y con el futuro a largo plazo de la organización como prioridad», insiste la compañía, que reiteró su compromiso con «la integridad institucional y la protección de su legado», de 74 años.

Además de la investigación por presunta vinculación con el crimen organizado, Rocha ha tambien lo acusaron -aunque sin pruebas- de favorecer a la representante de México, Fátima Bosch, ganadora de la edición 74 del concurso, celebrada el 21 de noviembre en Bangkok.

Señalamiento de fraudes

Detrás de estos señalamientos de supuesto fraude está el compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien también amenazó con emprender acciones legales contra la MUO por presuntos delitos como «fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales».

A ello se suma que, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, la copropietaria del otro 50 % de Miss Universo,en relación con un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros, que no guarda relación con el reciente triunfo de Bosch.

La orden la emitieron por no comparecer en un caso penal, según confirmó entonces a EFE el tribunal de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.