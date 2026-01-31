La organización Panam Sports anunció oficialmente este viernes una modificación en las fechas programadas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras un análisis técnico del panorama deportivo internacional, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de postergar una semana el inicio del evento. Esta medida responde a la necesidad de evitar conflictos con otros certámenes globales de alto nivel que coincidirán en el mismo año.

Con este ajuste, la máxima fiesta multidisciplinaria de América se celebrará definitivamente del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. Originalmente, el evento estaba previsto para iniciar el 16 de julio; sin embargo, la nueva ventana busca proteger la integridad física de los competidores y asegurar un espectáculo de primer nivel.

Prioridad: El bienestar de los atletas

El principal objetivo de esta reprogramación es garantizar que las grandes estrellas del continente puedan decir presente en la capital peruana.

Al mover las fechas, se facilitan los tiempos de recuperación y preparación para figuras de talla mundial, como el pesista venezolano y medallista olímpico Julio Mayora, quien requiere de intervalos precisos entre competencias de élite para optimizar su rendimiento.

«Buscamos que los mejores estén en Lima. Este cambio permite que las delegaciones organicen sus cronogramas de clasificación y entrenamiento sin la presión de cruces logísticos agotadores», señalaron fuentes cercanas al comité.

Sedes de primer nivel mundial

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, realizó recientemente una inspección presencial en Lima, mostrando su entusiasmo por el estado de las instalaciones. Ilic destacó que la infraestructura heredada de los juegos de 2019 se mantiene en condiciones impecables, explica Radio Mundial.

«Pudimos constatar en terreno lo fantásticas que están las sedes y la Villa Panamericana. Los recintos están muy bien cuidados y han seguido albergando eventos, lo cual es un legado espectacular», afirmó el directivo.

Lima se consolida como capital del deporte

Por su parte, el Comité Organizador Local, encabezado por Sergio Ludeña, ha tomado este ajuste como una oportunidad para pulir los detalles de logística y hospitalidad. La meta es superar los estándares de la edición anterior y consolidar a Lima como el epicentro deportivo de la región.

Con la confirmación de estas fechas, los 41 países miembros de Panam Sports inician ahora una carrera contra el reloj para ajustar sus planes operativos, con la mirada puesta en un evento que promete hacer historia en el suelo peruano.