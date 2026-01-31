Con un despliegue masivo de energía y compromiso institucional, se dio inicio formal a la fase intercursos de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2026.

Esta etapa inicial, que se desarrollará simultáneamente en todo el territorio venezolano hasta el próximo 27 de marzo, representa el pilar fundamental del calendario competitivo nacional, integrando a instituciones públicas y privadas en un esfuerzo por masificar la actividad física y fortalecer valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

Despliegue masivo en el estado Aragua

En el estado Aragua, la celebración deportiva comenzó con actividades en sus 18 municipios y 50 parroquias de forma simultánea. El acto central del evento tuvo lugar en la Unidad Educativa Nacional “6 de Septiembre”, ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry.

Bajo las directrices de la gobernadora Joana Sánchez y el apoyo técnico del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), la entidad proyecta una de las participaciones más altas del país.

Nelson Dávila, coordinador de Educación Física regional, informó que la entidad cuenta con la participación de 1.320 instituciones educativas y una población estimada de más de 125 mil estudiantes-atletas.

La programación deportiva es sumamente amplia, incluyendo más de 25 disciplinas que abarcan desde el desarrollo psicomotriz en nivel inicial hasta deportes de alta exigencia en educación media, informa Líder en Deportes.

Miranda defiende su hegemonía deportiva

Por su parte, el estado Miranda, actual monarca de la categoría estudiantil, encendió la llama deportiva en el Complejo Educativo Nacional “Leonardo Infante” de Petare. El honor del encendido del pebetero recayó en Isaac Montero, selección nacional de baloncesto.

Wilmer Rivas, secretario de Deporte de la entidad, destacó que Miranda sigue siendo el referente deportivo del país al ostentar títulos en juegos comunales, estudiantiles y nacionales juveniles.

En este complejo educativo se espera la participación directa de 700 jóvenes en disciplinas variadas que incluyen ajedrez, atletismo, béisbol 5, natación, karate do y deportes electrónicos, estos últimos integrados como parte de las nuevas tendencias competitivas.

Sucre prioriza la captación de talentos

Desde el oriente del país, el estado Sucre también se sumó con éxito a la fiesta deportiva. Jesús Márquez, autoridad única del deporte en la región, enfatizó que más allá de la competencia, el objetivo primordial es la detección temprana de talentos que fortalezcan las selecciones regionales.

Finalmente, Márquez hizo un llamado especial a practicar los juegos limpios, visualizando a Sucre como una futura potencia deportiva nacional a través de la formación escolar.