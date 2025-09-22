Todo está listo en tierra monaguense para la IV parada de la IV Edición de la Liga Oriental de Voleibol Máster +50, los días 26 y 27 del mes en curso sector Los Guaritos de Maturín en las instalaciones de la Universidad de Oriente, en el Gimnasio cubierto «Bomba» Campos.

En el citado recinto deportivo se espera que nuevamente estén reunidos los 9 equipos que hacen vida en la Liga.

Los organizadores del evento manifestaron que «vamos como una gran familia que somos, a dar un buen espectáculo, como siempre en los emocionantes encuentros, que están en su fase clasificatoria y que los hacen más emocionantes a medida que se desarrollan los encuentros, para buscar la clasificación y que hacen el deleite del público en general».

Las delegaciones confirmadas para este evento son Caripe Máster Vóley, Guerreros de Angostura, Santemakatu Vóleibol Club de Carúpano, Piratas de Anzoátegui, Fundación Caroní Máster Las Picúas, Máster +50 Sucre, Fundación Bolívar Máster «Los Muñecotes» Fundación Máster Las Parcelas y los anfitriones Mastervol Monagas.

El Comité Organizador de la Liga Oriental se encuentra optimista que esta jornada deportiva va a hacer muy apoteósica para los atletas, que vienen con sus familiares y el público en general, donde podrán disfrutar de los sitios turísticos que tiene el bello estado Monagas en especial Maturín «Una Ciudad Distinta» con calor del monaguense que los recibirá con los brazos abiertos.

La invitación quedó ampliada para este venidero fin de semana, en la ciudad de Maturín, Dios mediante, donde dijeron que están invitados a todos a seguir trabajando en pro de la Liga Oriental de Voleibol Máster + 50.