El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el magnate de los medios Rupert Murdoch y su hijo Lachlan Murdoch podrían ser parte de un acuerdo que llevaría a TikTok bajo control estadounidense. La revelación se hizo durante una entrevista con Fox News, canal propiedad de la familia Murdoch.

Trump mencionó también al fundador y CEO de Dell Technologies, Michael Dell, y al fundador de Oracle, Larry Ellison, como posibles participantes en el acuerdo. «Creo que van a estar en el grupo, junto con algunas otras personas muy destacadas. Son patriotas estadounidenses que realmente aman este país; creo que harán un gran trabajo», afirmó Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el sábado que Oracle sería responsable de la seguridad y datos de la aplicación, y que se espera que estadounidenses controlen seis de los siete puestos en la futura junta de TikTok.

Esto sucede tras el comentario de Trump sobre una «muy productiva» llamada con el presidente chino Xi Jinping, donde discutieron la aprobación final del acuerdo de TikTok, muchos de cuyos detalles aún son inciertos. Si el acuerdo se confirma, evitaría que TikTok sea prohibido en EE. UU. tras preocupaciones legislativas sobre la seguridad de los datos de los ciudadanos.

El origen de la presión de EEUU por la app

Funcionarios han advertido sobre la vulnerabilidad del algoritmo de TikTok, el cual puede ser manipulado por las autoridades chinas para difundir contenido específico de forma difícil de detectar.

El Congreso había dado un plazo para cerrar la aplicación para usuarios estadounidenses para enero de 2025, a menos que su propietario chino, ByteDance, vendiera sus activos en el país; sin embargo, la prohibición ha sido retrasada en cuatro ocasiones por Trump.

En una declaración el domingo, Trump mencionó que podría estar «un poco prejuiciado» respecto a TikTok, tras haber expresado que inicialmente no era un fanático de la app, pero que su uso lo llevó a considerar que fue beneficioso en su campaña electoral.

Después de la conversación con Xi, Trump afirmó en una publicación en Truth Social que se había logrado progreso en varios temas importantes, incluyendo el comercio, el fentanilo, la necesidad de terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok.

Posteriormente, en declaraciones a los medios en la Casa Blanca, Trump indicó que Xi aprobó el acuerdo, aunque aún queda por firmarlo. Hasta el momento, no se han recibido comentarios de los representantes de los Murdoch, Dell y Ellison sobre la posible transacción de TikTok.