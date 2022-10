“En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: «Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer: temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo: no hay comparación entre vosotros y los gorriones.»

Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana. Venezuela

La Iglesia Universal celebra hoy la fiesta, entre otros santos, en honor a San Calixto, este ilustre Papa nació esclavo y pasó tres años de trabajos forzados. Fue liberado en el año 190, tras lo cual empezó a estudiar el cristianismo, se convirtió y empezó a evangelizar a sus vecinos. El Papa Ceferino le encomendó la dirección de las catacumbas. A la muerte de Ceferino, se convirtió en Papa a pesar de la oposición de Hipólito de Roma. Nació en Roma en el año 155 y murió martirizado en Roma en el año 222, fue el papa N.º 16 de la Iglesia católica desde el año 217 al 222.

Y la liturgia del día nos presenta el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Lucas, capítulo 12, del verso 1 al verso 7. Que se inicia con una gran advertencia que JESÚS hace a sus discípulos: “Cuídense de la ideología que les ofrece el fariseísmo” (Lc12,1). Con lo que hay que tener claro, que el Maestro no la ha emprendido contra los fariseos como personas, sino con lo que ellos defienden, validan y predican. Y es muy probable que JESÚS llame la atención de sus discípulos, porque muchos de ellos se sentían atraídos por el estilo de vida de los fariseos.

La respuesta a esta desviación JESÚS la sustenta con tres temas bien específicos: Primero: frente a los fariseos que sobrevaloran su propia doctrina y desprecian incluso lo bueno de otros grupos que hacen vida en su comunidad, JESÚS destaca que es mejor Ser que parecer. Ya que no es suficiente con aparecer como justos, sino que hay que actuar en coherencia con las exigencias de la justicia. Segundo: el Temor de DIOS, no debe de ser un miedo hacia Él, sino más bien un reconocimiento a Su Poder para Reafirmar la Vida en especial cuando está amenazada por la violencia humana. Y por eso es que el cristiano debe de ser consciente de la presencia del mal en el mundo y del poder del maligno no solo para destruir el cuerpo, sino también el alma.

Tercero: el cristiano debe de tener presente que el Plan Salvífico de DIOS Restaura lo que los intereses mezquinos de la humanidad pretenden tirar en el anonimato, ya que el conjunto de la enseñanza que nos presenta la Sagrada Escritura, nos ayuda a entender cómo se contraponen los Valores del Reino, con los intereses humanos. Y es que mientras en la concepción humana se valora la imagen pública, el Evangelio exalta la coherencia íntima. Mientras el pensamiento común minimiza la injusticia, el Evangelio por su parte advierte sobre el alcance real de la maldad en el mundo.

Al confrontarnos con el texto, vemos que la advertencia de JESÚS, en torno a la desviación conductual de la dirigencia religiosa de su pueblo sigue vigente hoy para todos los que nos consideremos sus seguidores. JESÚS también nos ayuda a tener claridad frente al Temor de DIOS y al miedo, aptitud intrínseca de todos los seres humanos, ya que, a lo largo de la historia, los sectores dominantes han sabido utilizar en detrimento del resto de la humanidad.

Es eso lo que nos hace tener miedo de todo tipo, algunos le tememos a las alturas, otros a la soledad. Cada quien tiene un animal o un insecto al que temerle. La mayoría le tenemos miedo a lo desconocido y por eso preferimos que las cosas sigan tal como están. Pero en lo que sí pareciera que hay unanimidad es en el temor a la muerte, ya sea sobrevenida o derivada de las circunstancias política, económica y social que vivimos los venezolanos, en la que solo nos queda expresar lo que dice el refrán: “El Señor nos agarre confesados”, o cumpliendo con Su Mandato de “Amarnos los unos a los otros”.

Por eso es que JESÚS quiere animarnos para que descubramos la Acción de DIOS, a lo largo de la historia, teniendo una lectura asidua y correcta de la Sagrada Escritura, confrontándola con nuestras realidades terrenas. De esa manera encontraremos la Fuerza necesaria para no temerle a las estructuras fácticas del poder que atentan contra la vida terrenal, ni tampoco a las fuerzas del maligno, que atenta contra la Vida Eterna. Porque al tener una lectura correcta de la Sagrada Escritura asistidos por el Espíritu Santo, para cumplir lo que allí está escrito, lograremos comprender que tener Temor de DIOS, es tener comprensión y respeto por Su Gesto de “Amarnos hasta el extremo” (Jn 13,1), lo que nos hace más “importantes que los pájaros y es lo que nos blinda frente al maligno” (Lc 12,7).

Señor JESÚS, danos la perseverancia y el discernimiento necesario para leer y entender la Sagrada Escritura y con la Fuerza de Tu Palabra, podamos hacerle frente al mal y a sus estructuras fácticas que atentan contra la vida terrenal y espiritual.

Amén