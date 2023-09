Desde hace más de dos años, no hay cajeros automáticos en la Villa del Yocoima, situación que ha traído malestar a los usuarios, debido a que no pueden sacar dinero en las horas en que no labora las entidades bancarias de la localidad, por ejemplo, después de las 4:00 de la tarde, aunado, a las consultas y otras cosas necesarias que podían hacer a través de los cajeros.

Enrique Muñoz, usuario expresó, “este es el tercer municipio más importante del estado Bolívar y no se justifica que no contemos con cajeros automáticos, aproximadamente existen seis entidades bancarias y ningunas de ellas mantiene activo sus cajeros, esta situación ha traído malestares en los piarenses, quienes deben trasladarse hasta dichas entidades y hacer grandes colas para sacar dinero”.

Al tomar entrevista de otros usuarios, resaltaron que se ha vuelto un “dolor de cabeza”, al no disponer de las herramientas necesarias para hacer las consultas de sus cuentas, por tanto, exhortan a los gerentes de los Bancos, resolver la problemática, pues, alegan que ya van para tres años sin el servicio.

Más afectados

Ronal González, destacó que no posee de una computadora para revisar cuánto dinero tiene disponible, “exhortó a las autoridades correspondientes en este caso, para que tome cartas en este asunto, además, algunas entidades han cerrado sus puertas como el Banco Banesco, ahora es una molestia más, porque no tenemos un cajero donde sacar dinero de esa cuenta”.