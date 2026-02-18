Los Backstreet Boys no se conforman con el éxito de su residencia en The Sphere en Las Vegas. La icónica boy band ya tiene la mira puesta en uno de los escenarios más codiciados del mundo: el show de medio tiempo del Super Bowl 2027.

En una entrevista reciente con la revista People, AJ McLean reveló que ha tomado la iniciativa de manera oficial.

«Acabo de comenzar una petición en línea en nombre del grupo para que hagamos el halftime 2027», confesó el cantante.

La elección del año no es casualidad; el evento de 2027 se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ciudad que tanto McLean como Kevin Richardson consideran su hogar.

Más allá de una presentación en solitario, Nick Carter visualiza el espectáculo como una celebración nostálgica a gran escala. Su idea es transformar el estadio en una «explosión pop» junto a otros titanes de su generación.

Carter mencionó específicamente a Britney Spears y *NSYNC, además de bandas como 98 Degrees.

«Somos parte de un club de todos esos artistas», afirmó Carter, subrayando la camaradería que existe entre los exponentes que dominaron las listas de éxitos a finales del siglo XX.

Deuda pendiente con el Super Bowl

Aunque parezca increíble, los Backstreet Boys nunca han encabezado el espectáculo central. Su historia con el evento se remonta a 2001 (Super Bowl XXXV), pero con roles distintos.

Los BSB abrieron aquel evento interpretando el himno, mientras que el show central fue protagonizado por Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly y, curiosamente, por sus «rivales» de *NSYNC y Britney Spears.

A 26 años de aquel encuentro, el grupo busca reclamar su lugar en el centro del campo y saldar una deuda histórica con su base de fans global.