Billy Steinberg, uno de los compositores más influyentes de la música contemporánea, falleció a los 74 años en Brentwood, Los Ángeles. Según informó su abogada, Laurie Soriano, el letrista perdió la vida tras una valiente y prolongada batalla contra el cáncer.

Steinberg no solo escribía canciones; creaba himnos generacionales. Junto a su eterno colaborador, Tom Kelly, fue la mente maestra detrás de piezas icónicas que dominaron las listas de éxitos en las décadas de los 80 y 90.

Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Like a Virgin’, hit que catapultó a Madonna al estrellato mundial; ‘True Colors’, la emotiva balada popularizada por Cyndi Lauper; ‘Eternal Flame’, el éxito inolvidable de The Bangles; ‘I’ll Stand by You’, interpretada por The Pretenders; y ‘Alone’, el potente himno de rock de la banda Heart.

Soriano lo describió como «un alma pura y encantadora» cuyas letras poéticas lograron conmover a millones.

Por su parte, su familia lo despidió con un emotivo mensaje, recordándolo como un «letrista visionario, esposo devoto y padre amoroso».

La partida de Steinberg deja un vacío inmenso en la industria, pero su vida permanece como un testimonio del impacto que puede tener una canción bien escrita.

Al compositor le sobreviven su esposa Trina, sus hijos Ezra y Max, y sus hermanos.