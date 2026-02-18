La industria musical se estremece con el lanzamiento de ‘Con el Corazón’, una colaboración inédita entre la estrella urbana Maluma y el ídolo popular Yeison Jiménez.

El tema, grabado el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Medellín, ha visto la luz como el último registro musical oficial de Jiménez, adquiriendo una carga emocional profunda tras su inesperado fallecimiento un mes después.

Maluma anunció el estreno a través de sus plataformas digitales, acompañando el tema con un videoclip que recopila imágenes íntimas y espontáneas captadas durante aquella última sesión de estudio.

«Que tu música viva por siempre, amigo mío», expresó Maluma en sus redes sociales, dedicando unas palabras de despedida al legado de su colega y amigo.