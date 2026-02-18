Efectivos del Comando y Destamento de Vigilancia Costera detuvieron a tres ciudadanos por cometer presuntos delitos ambientales dentro del Parque Nacional Morrocoy, específicamente en el Cayo Los Juanes.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención policial se originó tras denuncias interpuestas por fundaciones ambientalistas.

Los funcionarios detectaron que dos de los sujetos, identificados como Eduardo José y Daniel Emiro, usaron productos químicos a bordo de un yate mientras festejaban con aerosoles prohibidos por la normativa vigente.

En el mismo procedimiento, las autoridades capturaron a un tercer hombre dedicado a la comercialización ilícita de estos artículos dentro del área protegida.

Durante la detención, se le decomisaron 21 envases de aerosoles y espumas, cuyo uso está estrictamente restringido en el parque para preservar el ecosistema marino.

La policía puso a los tres implicados a disposición del Ministerio Público para que este organismo coordine las investigaciones ambientales.