Punta Cana se convirtió en el epicentro del béisbol mundial con la entronización de la 12.ª clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

La gala, conducida por los reconocidos periodistas Enrique Rojas y Natacha Peña, rindió tributo a cinco carreras excepcionales que marcaron una época en Las Mayores como Francisco «Kid» Rodríguez, Bartolo Colón, Adrián González, Julio César Franco y Miguel Tejada.

El evento no solo celebró estadísticas, sino historias de superación.

González enfatizó que, si bien el talento abre puertas, «el carácter es lo que te mantiene dentro».

Por su parte, Julio César Franco recordó a los jóvenes que el camino al éxito se construye con «trabajo, calor y una fe inquebrantable».

Miguel Tejada y Bartolo Colón coincidieron en la importancia del núcleo familiar. Colón aprovechó para agradecer especialmente la oportunidad que le brindaron los Yankees de Nueva York en el tramo final de su carrera, permitiéndole demostrar que aún podía competir al máximo nivel.

La ceremonia incluyó un emotivo homenaje póstumo a Diego Seguí, leyenda cubana y considerado por muchos como el mejor importado en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Asimismo, se dedicó un espacio para recordar a figuras recientemente fallecidas del entorno beisbolero como Ed Acosta, Félix Torres y Felipe Montemayor, entre otros nombres que dejaron huella en el diamante.

La exaltación ocurre en un contexto agridulce para el pitcheo venezolano, tras conocerse la sensible baja de Pablo López para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) debido a una lesión en el codo, lo que pone de relieve la importancia de cuidar el brazo, tal como lo hicieron los hoy inmortales exaltados en Punta Cana.